



مغتربين غبيرة بيجتمعو للمشاركة في مسابقات بتعملها محال تجارية في إطار تدشين نشاطها ، وعادة البيقدم المسابقات دي البنت الإسمها آية افرو.

لكن نشطاء الفيسبوك المدينيين أصلا عندهم تصور مسبق عن ابجيقة ومصرين على تصويرو ككائن غبي وشهواني.

الخلاصة :

مغتربين غبيرة ديل أشرف مليون مرة من النشطاء وانصاف المثقفين القاعدين في فنادق كمبالا ونيروبي وابوظبي وبتصرف على اكلهم وشرابهم مليشيا الدعم السريع ومنظمات الخواجات واجهزتهم الاستخبارية.

على الأقل ديل رجال شغالين بضراعهم وأغلبهم شايلين أسر ومشاركين في الدفاع عن البلد لكن انتو مجرد ارزقية بايعين اقلامكم وأنفسكم لمن يدفع اكتر.

بقلم

معمر موسى

