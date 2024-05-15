عائشة الماجدي: قادة الدعم السريع لم تعد لديها السيطرة الكاملة على قواتها





أتعجب كثيرا من تبريرات قادة تنسيقية القوى المدنية ( تقدم) حول عدم خروج قوات الدعم السريع من منازل الناس ، وأنه لا يمكن أن يخرجوا ويسلموها لخصمهم، وأن هذا الحل تعسفي وغير منطقي وأن هذه مزايدة!!

ويذهب البعض إلى أكثر من ذلك بالزعم بأن هذا البند ليس موجودا من الأساس في مخرجات جدة الأخيرة والتي تم التوقيع عليها بالفعل من قبل الدعم السريع!!

كيف يكون هذا الحل تعسفي وغير منطقي ومزايدة؟

منازل الناس هي ملك للمواطنين ، وليست ملك للجيش، وأنتم تعلمون أن الجيش يحمي المواطنين، وتعلمون جيدا من الذي شرد وقتل ونهب واستباح الممتلكات، يمكن أن تقولوا ذلك لو كان الحديث عن خروج من اماكن تتبع الجيش، الناس ليسوا خصما في الحرب، وتبريركم هذا معناه أن الشعب هو خصم الدعم السريع – وان كانت هذه حقيقة لم تعد تخفى على أحد-، اسألوا الناس إذا كانوا يريدون أن يخرج الدعم السريع من منازلهم أم لا، اسألوهم هل يريدون حماية الجيش أم سيطرة المليشيا.

عليكم أن تعلنوا الحقيقة وهي أن قادة الدعم السريع لم تعد لديها السيطرة الكاملة على قواتها، وحتى لو أمروا بهذا الخروج لن يتم التنفيذ.

ولاتنسوا أن الشعب هو الذي يمنح السلطة والشرعية، وأن الذي يبحث عن السلام والديمقراطية كما يزعم عليه ألا يجعل الناس خصما في المعادلة. صباح موسي

عائشة الماجدي