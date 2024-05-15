



زمن دائرى في كوكب “تقدم”:

أغرب ممارسة سياسية أن “تقدم” وقعت علي إعلان أديس مع الجنجويد قبل ما يقرب من نصف عام من عقد مؤتمرها التأسيسي.

كيف تأسس “تقدم” نفسها بعد أن وقعت علي تفاهم شديد الأهمية في أهم قضية مع طرف من طرفي الحرب؟

أو كيف توقع “تقدم” علي تفاهم شديد الأهمية في أهم قضية مع طرف من طرفي الحرب قبل أن تأسس نفسها؟

كيف لجسم أن يتخذ قرارا بالغ الأهمية قبل أن يكون نفسه؟

هل كانت “تقدم” غير متأسىسة عندما وقعت مع الجنجويد؟

أم أنها تذهب إلي مؤتمرها التأسيسي بعد أن تاسست بنصف عام؟

في مؤتمرها التأسيسي القادم، وعلي ضوء مجازر الجنجويد في الجزيرة ودارفور، هل سوف تراجع “تقدم” أعلان أديس الذي وقعت عليه قبل أن تتأسس ؟ أم أن أتفاق أديس من مبادئها “فوق الدستورية”؟

حد يشرح لي. قودونى إلى النور فيما يختص بهكذا ترتيب. غلبني صعب عليا.

معتصم اقرع

