دارفور .. حتى لا تقع مقتلة العرب !!





*كان واضحا أن الحركات المسلحة وحواضنها الإجتماعية سوف تستبسل في الدفاع عن الفاشر*

*الفاشر هى بوابة دارفور وواجهتها ومركزها وعاصمتها التاريخية -*

*الفاشر مختلفة لذا قاتل الجميع معا-جيش-حركات-مستنفرين نساء وحتى الأطفال كانوا يطاردون الجنجا في الشوارع*

*دخلت الفاشر قوات من مختلف الجهات لمساندة الحركات وهي في الأصل قوات من صلب القبائل الدارفورية غير العربية*

*انتصارات الفاشر قد تغري الحركات بالتحرك لطرد الدعم السريع من بقية مدن دارفور*

*الحركات المسلحة أجسام منضبطة ولها سجل حربي نظيف لذا لن تستهدف الحواضن الإجتماعية للدعم السريع ولكن هذه الحركات نفسها لن تستطيع الإحاطة بكل حواضنها الإجتماعية*!!

*الحواضن الإجتماعية للحركات المسلحة عانت كثيرا من الدعم السريع وحواضنه طوال سنوات التمرد في دارفور*

*بعض حواضن الحركات المسلحة قد تتجه لإستهداف الحواضن الإجتماعية للدعم السريع محمولة بغبن وظلم السنوات الماضية*

*السنوات الماضية كان الدعم السريع يستقوي على الحركات بمساندة المركز*

*انقلبت المعادلة اليوم فالحركات أصبحت جزءا من المركز إضافة الى أن قادة القبائل العربية في دارفور انقسموا بين المركز والدعم مما يضعف الدعم و حواضنه معا* !!

*إزاء هذا الواقع الجديد قد تتعرض حواضن الدعم السريع -القبائل العربية – الى مقتلة محتملة في دارفور ما لم –*

*١/تعلن موقفا واحدا وواضحا ضد تمرد الدعم السريع*

*٢/تنضم الى معركة الكرامة مع بقية المكونات السودانية*

*بقلم بكرى المدنى*