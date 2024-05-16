مليشيا الدعم السريع ذراع لتخريب الدولة





لنكن حذرين من دس السم في العسل.

تقارير بعض المنظمات ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية تقول حقائق نعم وإن أتت متأخرة؛ لكنها تقدم توصيات وتقترح حلول خطيرة تزيد الصراع وتفكك الدولة. إن التدخل الخارجي هو السبب الرئيس في الحرب، ومليشيا الدعم السريع ذراع لتخريب الدولة ويجب ألا ننسى أن تخريب الدولة هدف استراتيجي للكثيرين ممن يتباكون على حقوق الإنسان.

هشام عثمان الشواني

