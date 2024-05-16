مطار دنقلا.. مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة





أطلق أبناء الولاية الشمالية بدول الخليج مناشدة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وطالبوا بضرورة إصدار قرار يقضي باستئناف العمل في مطار دنقلا لتسييّر رحلات مباشرة من دول الخليج ومصر إلى مطار حاضرة الولاية في المرحلة الأولى.

و جاءات المناشدة على خلفية توجيه رئيس مجلس السيادة لمواصلة العمل في مطار عطبرة، واشاروا الي أن مطار دنقلا في جاهزية تامة ويمكنه إستقبال الرحلات الدولية، ونوهوا إلى معاناتهم من السفر عبر مطار بورتسودان الذي اشاروا إلى بعده عن الشمالية، اعتبروا ان هذا سبب في عزوف عدد مقدر من المغتربين العودة إلى السودان.

والجدير بالذكر أنه ورغم أن مطار دنقلا الذي يقع في الشمالية التي تُعد ولاية إنتاج وصادرات بستانية وكذلك معادن منها الذهب إلا أنه ظل منذ سنوات يعمل بانتطام فقط في فترة موسم الحج ثم يتوقف لأكثر من أحد شهرا، وهو الأمر الذي كان مصدر تساؤل من أهل الولاية الذين شددوا على عدم وجود أسباب موضوعية لعدم استفادت البلاد من المطار خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها.

وبحسب مصادر فإن آخر التقارير الفنية والهندسية والتشغلية كشفت عن إن المطار جاهز ويحتاج فقط لبعض الاصلاحات في منقطة الحركة الجوية “الساحات الداخلية”، نتيجة لذلك فقد أعلن عدد من أبناء الشمالية بالمهجر إمكانية تسخير علاقاتهم للإسهام في أي التزامات حتى يعود المطار للعمل مجدداً.

ويُعد مطار دنقلا الذي يقع إلى الغرب من المدينة وعلى مقربة من الطريق القومي الرابط بين حاضرة الشمالية العاصمة الخرطوم ربما المطار الوحيد بالسودان الذي يوجد به فندق ومرافق على درجة عالية من الكفاءة.

رصد:محمود أحمد الناير

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