ابن مصطفى أنس عمر يكتب عن والده





الابن مصطفى أنس عمر كتب عن والده:

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يكمل اليوم والدي الحبيب الصابر الصامد عام بعد اختطافه من بيتنا عام مضى ولا نعلم كيف هو .. عام مضى ولا نعلم اين هو .. عام مضى ولم اسمع “يا باشمهندس، كيف عاملين” ..عام مضى ولم اسمع “شعرك ما شاء الله بقى كتيير كدي افتح الفيديو”..عام مضى ولم اسمع “يا باشمهندس انت ما داير تعرس بعد دا” ..عام مضى ولم اسأله عن احوال ..لم اسأله عن حال الضغط ..لم اسأله عن حال الغضروف لم اسأله عن قضيتك التي ما زال وسيظل متمسكا بها

ندري انهم لن يستطيعوا حصار فكره ساعة.. أو نزع ايمانه ونور يقينه.. فالنور ..في قلبه وقلبه بين يدي ربه ..وربه ناصره ومعينه .. نعلم يقيناً أنه سيظل معتصما بحبل عقيدته.. ويموت مبستما ليحيا دينه ..

نسأل الله أن يحفظك أينما كنت وأن يكسر قيودك قريبا ويردك سالما منتصرا فرحا بالنصر

كل جرحٍ في حنايانا يهون

حين يغدو راية تبدو لهم

جرحُنا دامٍ ونحن الصامتون

حزننا جمٌّ ونحن الصابرون

فابطشي ما شئتِ فينا يا منون

كم فتى في مكة يشبه حمزة