



مثقفي دارفور … لماذا المكابرة ؟

قبل أيام وضعت رابط لملف PDF دسم جدا وهو جميع أعداد مجلة مدونة رسائل وسجلات السودان Sudan Notes And Records من العدد الأول الصادر في 1918م حتى العدد الأخير ، على ما أظن.

ملف حجمه حوالي 720ميقا وعدد صفحاته أكثر من 10000 صفحة.

قمت بتنزيل هذه الأعداد من سنوات 2002م واليوم تقلصت المصادر المجانية المتاحة وكثير مما كان مجانيا صار مقابل القيمة.

والأزمات هي التي تدفعنا للقراءة خاصة في حالة أزمة مثل دارفور.

وجدنا أن كل عدد لا يخلو من مقال عن دارفور وهي مقالات كان يكتبها مفتش المركز أو الحاكم أو الطبيب البيطري وغيرهم ، وتناولت الكثير جدا من المواضيع.

الطبوغرافيا ، عادات القبائل ، الآثار ، تاريخ سلطنة دارفور ، النباتات ، وفي مناطق السودان الأخرى.

ولتسهيل البحث في تلك الكنوز المعرفية جمعناها كلها في ملف واحد ضخم ، وقمنا بعمل علامة bookmark عند بداية كل عدد وعند نهايته لتعلم حين تجد معلومة أو إقتباسا مفيدا في أية عدد وجدته.

سيجد الباحث المهتم من دارفور وغيرها معلومات قيمة عن كيف تعامل الانجليز مع موضوع الحواكير والتنمية وانطباعاتهم عن ملكيات القبائل للارض وأثرها في السلوك وماذا فعلوا وعن دورهم في تأسيس الإدارة الأهلية خاصة للقبائل العربية في مرحلة ما بعد زوال السلطنة في 1916م.

إن زوال سلطنة دارفور في 1916م لم يكن حدثا عابرا بالرغم من مرور الكثيرين عليه مرور الكرام ولكنه كان تدشينا لدورة جديدة من دورات العنف تجاه سكان دارفور ولكنه هذه المرة كان عنفا يقوم به زعماء الإدارة الأهلية نيابة عن سلطة الحكم الثنائي وهذا العنف كان هو جمع الضرائب.

تعريف جمع الضرائب بأنه من أنواع عنف السلطة تجاه المواطنين ليس من عندي بل هو عنوان دراسة دكتوراة شاملة وجديدة عن دارفور في 2017م.

بالمختصر المفيد تكون الضريبة من أنواع عنف السلطة حين لا يكون في مقابلها خدمات وتطوير ، فالإنجليزي في بلده يدفع الضريبة وهو يعلم أنه سيحصل في مقابلها على طرق ومدارس ومستشفيات وجيش يحميه وهلمجرا.

هل فعل الإنجليز هذه المعادلة في دارفور : ضرائب مقابل خدمات ؟ لا ، هذا هو عنف السلطة بكل بساطة.

وكان من تولى كبر عنف السلطة نيابة عن الانجليز زعماء القبائل ومنه استمدوا عزهم وعنفوانهم ومكانتهم السامية.

ستجد في الرابط في التعليقات وصلة ملف هديتنا للباحثين ، ومن يقرأ كثيرا يجد كثيرا ولا مبرر لأن تحبس نفسك داخل إطار محدد وأحكام مسبقة.

وأنت تنزل الملف وتستفيد منه تذكرونا معكم بصالح الدعوات لوعكة ألمت بنا.

#كمال_حامد 👓