رأي ومقالات
الاتحاد الأوروبي: (كان -ومازال- مسؤولاً عن جرائم ميليشيا الدعم السريع)
أقول للاتحاد الأوروبي: (كل مناطق سيطرة الجيش السوداني تنعم بالأمن والحماية للمدنيين).
والاتحاد الأوروبي: (كان -ومازال- مسؤولاً عن جرائم ميليشيا الدعم السريع، لأنه دعمها في قمة مالطا بما أسماه “عملية الخرطوم”، لمحاربة الهجرة).
والميليشيا وجهت كل المساعدات لقتل المدنيين السودانيين!
خالد الإعيسر
17 مايو 2024م
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