‏الاتحاد الأوروبي: (كان -ومازال- مسؤولاً عن جرائم ميليشيا الدعم السريع)





‏أقول للاتحاد الأوروبي: (كل مناطق سيطرة الجيش السوداني تنعم بالأمن والحماية للمدنيين).

‏والاتحاد الأوروبي: (كان -ومازال- مسؤولاً عن جرائم ميليشيا الدعم السريع، لأنه دعمها في قمة مالطا بما أسماه “عملية الخرطوم”، لمحاربة الهجرة).

‏والميليشيا وجهت كل المساعدات لقتل المدنيين السودانيين!

خالد الإعيسر

17 مايو 2024م