عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي





قصة نيروبي… بتكون كدا..

عبد الواحد محمد نور، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي تعويضاً له عن استهداف قافلته التجارية القادمة من ليبيا في بوابة مليط، قبل نحو شهر، وبرضو عشان يبيع كم كيلو دهب من بتاع شرق الجبل.

صادف إنو الحلو بعد لقائه مع الكباشي في جوبا عاوز يرجع كاودة عن طريق الجو، وعادة الرحلة بتكون بطائرة من نيروبي تتبع لناس WFP أو الصليب الأحمر.

برضو صادف إنو حمدوك جاي نيروبي حوامة ساي، زي أي موظف أممي سابق ممكن يلف عواصم أفريقيا يجدع ليهو كم استشارة ويلقا الفيها النصيب.

الرئيس الكيني، روتو سمسار دهب السودان، قاليهم يا جماعة دي مناسبة نعمل حاجة كدا بين حمدكة ونور… لأنو من زمن مشاكوس تاني بلدنا دي ما ظهرت في حاجة سياسية تخصكم.. عبد الواحد قال مافي مشكلة، نعملو حاجة نسميهو إعلان نيروبي ونكرر فيهو ياهو كلامي القدبم زاتو الكان أنا طوالي بكررو في قناة فرنسا24.

لكن يا حمدكة أنا بوقع معاك كشخص ما بتمثل أي جهة عشان أنا ما داير إلتزامات جدية في قضايا جذرية كافحنا من أجلها لسنوات، وإنتا طبعاً عارف أنا اسمي مستر No، لكن المرة دي بقول ok عشان خاطر روتو، ونحنا ضيوف عنده.

فقبل حمدكة أن يوقع على الإعلان كرئيس وزراء سابق.

روتو.. فرحان

وحمدكة … فرحان

ونور والحلو.. فرحانين

وفي واحد اسمو خضر عبد المنان، برضو فرحان، عنده رسالة حايمة في قروبات الواتساب، قال دي خطوة كبيرة من( تقدم) ، التي لم يرد ذكرها أساساً في الإعلان ولا في صفة حمدكة..

لكن زي خضر دا كتاااااار، ديل بواقي قطيع قحت، الواحد بكورك وهو ما عارف بكورك في شنو..

وشكراً

Ibrahim Abdalla

#ودهارون