الرسالة باهظة الثمن التي أرسلها الملازم أول محمد الصديق في بريد الأمة

الرسالة باهظة الثمن التي أرسلها الملازم أول م. محمد الصديق في بريد الأمة بأسرها أنه مهما بلغ بنا الإختلاف فلا يجب أن يدفعنا ذلك إلى أن نصطف إلى جانب عدو شعبنا وجيشنا لنرضي غبائننا.

□ استطاع الشهيد ودون تردد أو تلكؤ أن يقف الموقف الصحيح ليكتب بدمه شهادة للتاريخ.

○ د. لؤي المستشار