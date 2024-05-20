عرمان رغم كونه سياسي متمرس، أعجزته جريمة الحرب المتمثلة في تصفية الأسير الشهيد محمد صديق
ظني أن انتهاكات المليشيا الإجرامية المتكررة ظلت تضع الظهير السياسي الداعم لها في حرج بالغ، وهي بذات القدر كشفت زيف دعاوئهم بشعارات الثورة التي تسلقوها.
□ هنا عرمان رغم كونه سياسي متمرس، أعجزته جريمة الحرب المتمثلة في تصفية الأسير الشهيد محمد صديق، أن يتجاهل الأمر بالكلية كما فعل عشرات من قيادات قحت.
□ ولكنه في نفس الوقت لم يكن صادقاً وهو يكتفي بتوصيف أن ما حدث ( جريمة حرب ).
□ ثم ماذا بعد هذا الاكتشاف العبقري يا سيد ياسر!
□ هل هذا غاية ما يسمح به موقعك كسياسي ترفع شعار ( …، ….، عدالة ).
□ أين الإدانة لمن إرتكب هذه الجريمة النكراء؟
□ لماذا الصمت عن ذكر المجرم المرتكب لهذه الجريمة؟
□ بل لماذا تحاشي الإشارة إليه تماماً، والتذاكي بالقفز باتجاه ذكر الجيش تحديدا؟
□ نحن أمام جريمة نكراء ارتكبتها المليشيا الإجرامية، وفق هذا السياق ينبغي توصيف الجريمة ومن ثم وتوجيه الإدانة مباشرة لمرتكبها، وترك التخفي وراء أن الحيش قد فعل كذا وكذا …
عصمت محمود أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة