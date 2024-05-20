ظني أن انتهاكات المليشيا الإجرامية المتكررة ظلت تضع الظهير السياسي الداعم لها في حرج بالغ، وهي بذات القدر كشفت زيف دعاوئهم بشعارات الثورة التي تسلقوها.

□ هنا عرمان رغم كونه سياسي متمرس، أعجزته جريمة الحرب المتمثلة في تصفية الأسير الشهيد محمد صديق، أن يتجاهل الأمر بالكلية كما فعل عشرات من قيادات قحت.

□ ولكنه في نفس الوقت لم يكن صادقاً وهو يكتفي بتوصيف أن ما حدث ( جريمة حرب ).

□ ثم ماذا بعد هذا الاكتشاف العبقري يا سيد ياسر!

□ هل هذا غاية ما يسمح به موقعك كسياسي ترفع شعار ( …، ….، عدالة ).

□ أين الإدانة لمن إرتكب هذه الجريمة النكراء؟

□ لماذا الصمت عن ذكر المجرم المرتكب لهذه الجريمة؟

□ بل لماذا تحاشي الإشارة إليه تماماً، والتذاكي بالقفز باتجاه ذكر الجيش تحديدا؟

□ نحن أمام جريمة نكراء ارتكبتها المليشيا الإجرامية، وفق هذا السياق ينبغي توصيف الجريمة ومن ثم وتوجيه الإدانة مباشرة لمرتكبها، وترك التخفي وراء أن الحيش قد فعل كذا وكذا …

عصمت محمود أحمد