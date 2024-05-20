🔴 محتفلين وفرحين بتصفية محمد صديق، فسارعوا باهداء جريمتهم إلى قائدهم حميدتي الذي علمهم الوحشية

□ يتبين من شريطى الفيديو المصورين بواسطة قوات دقلو أخوان بأن سبب تصفية للشهيد الملازم محمد صديق الذي تم أسره ثم تصفيته لاحقا، أنه رفض الخضوع والانكسار لآسريه.

□ الإباء والعزة ورفض الذل والاعتداد بالنفس هى صفات عرف بها الشهيد، وميزت شخصيته طوال حياته.

□ ولهذا تراهم محتفلين وفرحين بتصفيته، فسارعوا باهداء جريمتهم إلى قائدهم حميدتي الذي علمهم الوحشية وقتل الأسرى والتباهي بنقض كل فضيلة وارتكاب كل رذيلة مصحوبة بنشوة ابليسية هى نشوة الظالمين المستدرجين الى مصائر ومصارع السوء غير البعيدة عنهم، ولكنه عمى البصيرة.

□ ومادروا عليهم لعنة الله بمصيرهم الذي حدده القرآن الكريم:

○ {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ}

و

○ { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ }

** متداول