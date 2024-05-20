🔴 كلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان تتجاوز 200 مليار دولار
قبل يومين أدلى وزير المالية بتصريحات مهمة كشف فيها بعض الآثار التي ترتبت على الحرب حيث قال :
– قامت المليشيا بسرقة ( 2.7 ) طن ذهب و ( 9 ) أطنان فضة من مصفاة الخرطوم للذهب !!
– قامت بسرقة 350 مليون دولار من البنوك و المصارف (هذا الرقم لا يشمل المبالغ المنهوبة من الشركات الخاصة و منازل المواطنين) !!
و بالأمس و عبر مؤتمر صحفي أعلن وزير التجارة أن المليشيا قامت بالآتي :
– تدمير 85% من المصانع مما أدى إلى فجوة كبيرة في إنتاج السلع الأمر الذي زاد من الإستيراد و بالتالي إرتفع العجز في الميزان التجاري إلى أكثر من 11 مليار دولار للعام 2023 !!
– سرقة جميع وثائق الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية !!
و قبل أسابيع تم الإعلان عن أن كلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب تجاوزت 200 مليار دولار و هو رقم قابل للزيادة بصورة يومية مع إستمرار حرب العدوان التدميرية على بلادنا !!
ما صرح به وير المالية و وزير التجارة هو جزء قليل جداً من الحقائق ، و ما من شك بأن الحرب التي تشهدها بلادنا منذ أبريل من العام الماضي هي حرب تدميرية شاملة تقودها قوى الشر الإقليمية و الدولية مستخدمة فيها مليشيا الدعم السريع المتمردة المجرمة الإرهابية و جناحها السياسي (قحت/تقدم) و المرتزقة من عربان الشتات و بعض دول الجوار و عصابة فاغنر الروسية بتمويل و رعاية كاملة من دولة الإمارات !! و في كل يوم و من خلال سلوك و ممارسات المليشيا تتجلى و تتكشف الأهداف الحقيقية من ورائها و التي تتمثل في :
– كسر الإنسان السوداني من خلال عمليات الإغتصاب و الإذلال الممنهج التي تقوم بها المليشيا !!
– تدمير البنيات التحتية (الكباري – الطرق – محطات و شبكات الكهرباء – محطات و شبكات المياه – و غيرها) !!
– تدمير المرافق العامة و الخاصة (المؤسسات الصحية – المؤسسات التعليمية – المباني و المرافق الحكومية – و غيرها) !!
– تدمير ذاكرة الأمة (دار الوثائق القومية و متحف السودان) !!
– تدمير المصانع و المعامل و المؤسسات الإنتاجية (مصنع سكر الجنيد – مصنع سكر غرب سنار – مدينة جياد الصناعية – مصنع الصداقة للمنسوجات و مئات المصانع الخاصة في مختلف المجالات بالعاصمة و ولاية الجزيرة) !!
– تدمير الإقتصاد السوداني (سرقة الأموال و الودائع من البنوك و المصارف و الشركات و منازل المواطنين) !!
– تدمير مشروع الجزيرة الذي يمثل أحد أهم روافع الإقتصاد الوطني من خلال : (سرقة و تدمير الآليات – تدمير شبكات الري – سرقة التقاوى – تدمير مركز البحوث – سرقة المحاصيل و منع المواطنين من الزراعة) و غيرها !!
سبق لي أن دعوت إلى تشكيل لجنة متخصصة لرصد نتائج الحرب و إصدار تقارير دورية يتم تحديثها يومياً و تترجم لجميع اللغات و إرسالها للمنظمات و المؤسسات الدولية و الحكومات و نشرها في كافة وسائل و وسائط الإعلام !!
لا بد أن تدفع الدول التي تشارك في تدمير بلادنا ثمن ما فعلته أيديها عاجلاً أم آجلاً !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
19 مايو 2024
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