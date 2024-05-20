إعلان نيروبي بوابة نهب ثروات السودان

اللغة الوحيدة التى تستخدمها دولة الامارات لسانها السياسي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي منذ ثورة ديسمبر المجيدة كانت لغة التهديدات، فقبل الحرب هدد المجلس المركزي كل الشعب السوداني و جيشه بقبول تنفيذ الاتفاق الإطاري أو الحرب ، ونفذت تهديدها بالفعل باشعال الحرب مع جناحها العسكري مليشيا الدعم السريع التى هجرت فيها أكثر من 10 مليون سوداني وقتلت منهم واغتصبت وأذلت شعب باكمله مقابل تحقيق طموحها السياسي واجندة الدولة الخليجية.

في كينيا بالامس عادت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عبر تنسيقية حمدوك من جديد بتوقيع إعلان نيروبي الذي تهدد فيه الشعب السوداني مجددا بإعلان انفصال اقاليم البلاد أو الرضوخ لتنفيذ اتفاقها الإطاري الجديد ، و هو ما يعني إعلان ثلاثة دول داخل السودان ، دولة آل دقلو ، و دولة عبدالعزيز الحلو، و دولة عبدالواحد محمد نور، رغم انهم عمليا لن تكون دول حقيقة بل مجرد جمهوريات موز أخرى بالقارة السمراء على شائكلة صومالي لاند و جمهورية الصحراء الغربية مفتوحة للنهب الدولي ، لن تعود بالفائدة لشعوبها لأنها في الاساس فصلت لنهب ثرواتها لصالح الاستعمار الخليجي الجديد.

الجديد ان الشعب السوداني واعى بمخططات حمدوك و اجندته الاستعمارية التى يغرز سمها في جسده الجريح ، لكنها مسألة وقت حتى يعتاد الجسد على السم، و يطلق مضادات لتبدأ مرحلة التعافي ، بعدها سيهرب حمدوك كالجبناء لمنفاه في أبوظبي،كما ركض في مبنى معهد العالم العربي في باريس الشهر الماضي ليقضى بقية حياته تلحقه لعنات الملايين، ويصبح إسمه مجرد ورقة مرحاض.

بشير يعقوب