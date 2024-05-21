‏البطل الراحل الشهيد محمد صديق هزم الجنجويد المرتزقة المأجورين بمقاومته الشجاعة لترهيب “مجموعة” من الجبناء بعد أسره، وتمسكه بمبادئ وقيم أساسها احترام الذات ومنهج “الرهيفة تنقد”، والدفاع عن إرادة الشعب السوداني الذي رفض الميليشيا عديمة القيم والأخلاق.

‏نسأل الله أن يتقبله قبولاً حسناً ويعوضه شبابه في الجنة، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء.

‏فرق كبير بين من يستشهد دفاعاً عن وطنه وشعبه ومتمسكاً بقيمه ومواقفه البطولية، ومن يكبل أيادي الأسير ويقتله مقابل المال والارتزاق مفارقاً لقيم الدين الحنيف، وعندما يموت هذا المرتزق المأجور (لا يتذكره أحد).

‏الشهيد محمد صديق بطل كل الأزمان، وستبقى سيرته رمزاً للبطولة والفداء، وغضب في الصدور لا ينتهي إلا بزوال هؤلاء الأوغاد.

‏له الرحمة والمغفرة

‏خالد الإعيسر