راشد عبد الرحيم: الرهيفة التنقد

( المعاملة كيف ؟ ) هي العبارة المشهورة التي يطلقها القتلة من قوات التمرد في وجه من يختطفونه من المواطنين و في وجه من يأسرونهم من بواسل قواتنا المسلحة و المجاهدين .

امس كانت الإجابة الحاسمة و القاصمة علي سؤالهم من البطل الشهيد محمد .

منع القتلة الصوت من الوصول للمستمعين و لكن الإجابة وصلت من الوجه الباسل و النفس الشجاعة .

كانت نظرة فيها كل القوة و كل الإزدراء و التحقير للباطشين المجرمين .

شهد الجناة علي انفسهم بأن وثقوا فعلتهم البشعة المنكرة بقتل و ضرب و إهانة و قتل الأسير .

وقف البطل الشهيد بقوة مع قناعاته عند إعتصام القيادة .

ثم وقفة اخري و هو ينسلخ عن دوائر الخيانة الداعية للسلام مع التمرد .

وقفة قالت لهم اني مع الذين تسمونهم ( البلابسة ) و مع الذين ينادون و يهتفون ( بل بس )

إختار البطل الموقف الذي يليق به مع الوطن و القوات المسلحة .

فضحت صلابته جماعة قحت و تقدم و أثبت عليهم انهم مع التمرد و ضد جيش الوطن .

عمي بصر عرمان و قحت كما عميت بصيرتهم عن رؤية الحق الناصع الأبلج .

خرج ناطقهم المتمرد عرمان و صرح بقوله

( هو ضابط شجاع له رمزية عند الطرف الذي يقاتل معه . نعلم تماما ان الجيش قد قام بإرتكاب جرائم مماثلة )

كل يوم تؤكد اصوات العمالة و اصوات التمرد انهم ضد الإنسانية و ضد القيم التي ترفع من شأن الإنسان و تدعو لحسن التعامل مع الأسير .

المتمردون و قحت وجهان لعملة واحدة غير مبرئة للذمة في الحرب و لا في السلام ،

عملة زائفة في القتال و السياسة و في كل شأن .

اليوم صحح الشهيد مسار ثورة ديسمبر بأنها ثورة ينبغي ان تكون مع الوطن و جيشه و ان عليها ان تنبذ العملاء و ومواقفهم البشعة مع الخيانة النتنة و العمالة المفضوحة .

قحت و تقدم و ياسر عرمان يسعون لتنظيف السجل البشع للتمرد . إنه سجل غير قابل للنظافة و لكنه قابل ليضعكم معه في قائمة الخيانة الوطنية و الخيبة .

و كما قال الشهيد ( و الرهيفة التنقد )

راشد عبد الرحيم