ابراهيم الصديق على: تماسكوا وثقوا
إستغلال لحظات الإمتحان للتشكيك فى المؤسسة العسكرية ورمزيتها عمل مرفوض وغير مقبول ، الجيش مثلما اسعدنا بانتصاراته وبسالته يظل هو ذاته لحظة الابتلاء..
هذه الحرب ، تقدم وتراجع ، انتصار وخسارة ، شهادة وجراح ، هنا قعقعة السلاح وشدة النيران ، لابد أن نستصحب كل ذلك..
لا يمكن أن تكون خسارة معركة أو فقدان موقع مدخلا للنيل من جيشنا ووطننا وإحداث هزة فى ثباتنا ، بالعكس ، إنها تكشف لنا عظم التضحيات فى هذه المعركة وضرورة التحسب والاعداد..
لا خيار امامنا سوى السير على ذات الدرب ، نسدد ونقارب ، نشد العزم ونقوى الارادة ، لا أكثر ما يبحث عنه عدونا كسر ارادتنا ووحدة صفنا ، وبعضنا للأسف ينخر كالسوس..
فلنتماسك ، ونجدد الثقة أن النصر حليفنا بإذن الله ، ذلك وعد الله ، طالت الحرب أم قصرت ، والى حين ذلك نتلقى النصر والخسارة بذات عزة النفس وصلابة العود ومضي العزم.. وإن تقاصر جيلنا سيحمل الراية خلفنا ، لا مناص..
اللهم انصر جندك وشتت شمل الاعداء..
بارك الله الجهد وقوى العزم وسدد الرمى وثبت الأقدام وتقبل الله الشهداء وشفا الجرحى..
ابراهيم الصديق على
20 مايو 2024م
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