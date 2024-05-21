إلى معالي السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة
إلى معالي السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد التسليم بقضاء الله ، والرضا بما قدر ، لن نقول لك إلا ( أنت قدرنا ونحن قدرك ) !!
ولولا أن العياء قد دبّ في القلوب ، وطوى كثير من الآمال حتى فزعنا إلى أقلامنا والورق لنكتب إليكم
ونحن ننتقي الحروف وننتقدها ، حرفا ، حرفا بحثا عن كلمة غير ما استخدمت في الأفراح ، كلمة ذات فحيح بلا إيقاع .
لا نكتب إليك من باب التحذلق أو التزلف ، بل من باب فرض العين الواجب وضرورة الوقت .
وبعض من الذكرى يا صاحب السعادة والذكرى تنفع المؤمنين ، وأنت من دفنت بيديك ، خمسة وثلاثين ، من أنبل جنود القوات المسلحة الميامين ، ارتقوا سلالم الدم من داخل بيتك وهم يذودون عنك – جسدا ونفسا – قاتلوا عنك ، حتى صعدوا ، إلى مقامات الشهود واحد تلو الآخر شاهدين ، وظنهم بك ، أنت رمز سيادة السودان وشموخ شعبه ..
نسألك بالله ، هل تمعنت يوما ، في غدوك ورواحك ، معنى قول أحدهم ، وهو يصيح صيحته في وجهك : ( يا سيادتك نحن مشينا للواحد الأحد ، إنت أبقى عشره على البلد ) ؟؟
هل حدثتك نفسك أن تأخذ ولو ( عشرا واحدا ) من جملة أعشار صدق إنتماءهم لهذا البلد ، وكيف مضوا بحبهم إلى الله الواحد الأحد ؟
أما رأيت ذاك الفتى الأصيل الملازم أول محمد صديق كيف كان يمشي مستقيما في خط الكرامة ولا يلوي على أحد غير النداء ( يا خيل الله اركبي ) ..
أما غشتك يوما يا صاحب السعادة نسمة عابرة من أنفاس الشهيد اللواء الركن أيوب عبدالقادر الذي مضى وفي جبينه ترتسم شارة تشع بمعنى القول : تسعة أعشار النصر بالون الأحمر والعشر الأخير أبيض …
والختام سلام
مواطنكم
الدكتور فضل الله أحمد عبدالله
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