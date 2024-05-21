إلى معالي السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد التسليم بقضاء الله ، والرضا بما قدر ، لن نقول لك إلا ( أنت قدرنا ونحن قدرك ) !!

ولولا أن العياء قد دبّ في القلوب ، وطوى كثير من الآمال حتى فزعنا إلى أقلامنا والورق لنكتب إليكم

ونحن ننتقي الحروف وننتقدها ، حرفا ، حرفا بحثا عن كلمة غير ما استخدمت في الأفراح ، كلمة ذات فحيح بلا إيقاع .

لا نكتب إليك من باب التحذلق أو التزلف ، بل من باب فرض العين الواجب وضرورة الوقت .

وبعض من الذكرى يا صاحب السعادة والذكرى تنفع المؤمنين ، وأنت من دفنت بيديك ، خمسة وثلاثين ، من أنبل جنود القوات المسلحة الميامين ، ارتقوا سلالم الدم من داخل بيتك وهم يذودون عنك – جسدا ونفسا – قاتلوا عنك ، حتى صعدوا ، إلى مقامات الشهود واحد تلو الآخر شاهدين ، وظنهم بك ، أنت رمز سيادة السودان وشموخ شعبه ..

نسألك بالله ، هل تمعنت يوما ، في غدوك ورواحك ، معنى قول أحدهم ، وهو يصيح صيحته في وجهك : ( يا سيادتك نحن مشينا للواحد الأحد ، إنت أبقى عشره على البلد ) ؟؟

هل حدثتك نفسك أن تأخذ ولو ( عشرا واحدا ) من جملة أعشار صدق إنتماءهم لهذا البلد ، وكيف مضوا بحبهم إلى الله الواحد الأحد ؟

أما رأيت ذاك الفتى الأصيل الملازم أول محمد صديق كيف كان يمشي مستقيما في خط الكرامة ولا يلوي على أحد غير النداء ( يا خيل الله اركبي ) ..

أما غشتك يوما يا صاحب السعادة نسمة عابرة من أنفاس الشهيد اللواء الركن أيوب عبدالقادر الذي مضى وفي جبينه ترتسم شارة تشع بمعنى القول : تسعة أعشار النصر بالون الأحمر والعشر الأخير أبيض …

والختام سلام

مواطنكم

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله