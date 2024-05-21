طبع البداوة وقيم الفطرة…

قال الشاعر العاقب ود موسى:

نِحنا سهمنا دائماً في المصادِف عالي

نِحـنا العِـندنا الخُلق البِِتاسع التالي

نِحنا اللي المِحن بنشـيلا مـا بنبالي

بِنلوك مُـرهِن لامِـن يجينا الحـالي

هذا معنى الصبر على المكاره ، لإن الغايات الكبيرة تتطلب ذلك ، السير فوق الأشواك وجمر الهجير ولفح السموم ، هذا معنى المجاهدة والمصابرة على وعثاء الطريق.. وتلك الفطرة المغروسة فى الإنسان فى كدحه الموصول ومكابدته المستمرة..

الذين يبحثون عن نصر الساعة ولحظة الانتصار العاجل عليهم الإنتظار فى نهاية المشوار ، هناك إن شاءالله يحتفل الجميع بالنصر ، ذلك وعد غير مكذوب بإذن الله ، ودون ذلك الكثير من المواقف والرهق (ظمأ ونصب وجراح)..

حيا الله الرجال وسدد رميهم وبارك جهدهم وشتت شمل عدوهم وفتت عضده..

ابراهيم الصديق على

20 مايو 2024م