الذين يبحثون عن نصر الساعة ولحظة الانتصار العاجل عليهم الإنتظار فى نهاية المشوار
طبع البداوة وقيم الفطرة…
قال الشاعر العاقب ود موسى:
نِحنا سهمنا دائماً في المصادِف عالي
نِحـنا العِـندنا الخُلق البِِتاسع التالي
نِحنا اللي المِحن بنشـيلا مـا بنبالي
بِنلوك مُـرهِن لامِـن يجينا الحـالي
هذا معنى الصبر على المكاره ، لإن الغايات الكبيرة تتطلب ذلك ، السير فوق الأشواك وجمر الهجير ولفح السموم ، هذا معنى المجاهدة والمصابرة على وعثاء الطريق.. وتلك الفطرة المغروسة فى الإنسان فى كدحه الموصول ومكابدته المستمرة..
الذين يبحثون عن نصر الساعة ولحظة الانتصار العاجل عليهم الإنتظار فى نهاية المشوار ، هناك إن شاءالله يحتفل الجميع بالنصر ، ذلك وعد غير مكذوب بإذن الله ، ودون ذلك الكثير من المواقف والرهق (ظمأ ونصب وجراح)..
حيا الله الرجال وسدد رميهم وبارك جهدهم وشتت شمل عدوهم وفتت عضده..
ابراهيم الصديق على
20 مايو 2024م
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