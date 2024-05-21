*احاديث الحرب والخيانة-محمد صديق وعقدة أولو!!*

*(١)*

*بقلم بكرى المدنى*

*لسنوات ظل يتردد همس في المجالس العسكرية عن خيانة ضابط إسمه (سالم)قاد طائرة حتى مواقع الجيش الشعبي حيث تسلم التمرد تلك الطائرة ومن عليها بالكامل!!*

*ظل الهمس يدور رغم تبرئة لجنة خاصة أعدت للتقرير بشأن تلك القضية*

*مؤخرا التقيت أحد ضباط الصف بالجيش الشعبي في منطقة أولو بحبال الانقسنا وكان من أبطال قصة طائرة سالم وقد نفى لي بشدة فرضية الخيانة وارجع الأمر كله للقدر وبعد سماعي للقصة أجزم بأن سوء تقدير كبير كان وراء وقوع سالم ومن معه ومعهم الطائرة في قبضة الجيش الشعبي*

*في أولو نفسها وقفت على رئاسة الجيش الشعبي التى استعصت على الجيش منذ نشأة التمرد في جبال الأنقسنا وعلى بوابة اولو استشهد العديد من ضباط وجنود القوات المسلحة والكثير من المجاهدين من دون أن تنجح العمليات الحربية في السيطرة على اولو*

*معسكر أولو يقع بين سلسلة من الجبال وله مدخل واحد حيث يقيم الجيش الشعبي دفاعاته التى تحطمت فيها كل هجمات الجيش والمجاهدين*

*خلال وجودى في أولو كنت أستمع الى أحاديث الحرب بين القائد مالك عقار ورفاقه وبعض ضابط الجيش السوداني العاملين في ملف الترتيبات الأمنية بالأنقسنا ومن بينهم اللواء سامي الطيب القائد الحالي لفرقة كوستي وكان الجدل يحتدم حول معارك أولو وينتهي قرب منتصف الليل بعبارة القائد عقار :-الحرب سمحة ونستها -بمعنى الحرب سيئة لكن ونستها جميلة !!*

*بعد أن تشبعت بأحاديث عقار ورفاقه و سامى وإخوانه طلعت أعالي الجبال المحيطة بأولو وقدرت أن قادة الجيش وقتها بمن فيهم الشهيد ابراهيم شمس الدين قد أخطأوا التقدير بالإصرار على اقتحام أولو من بوابته الوحيدة وكان بالإمكان القيام بعمليات انزال وسط المعسكر أثناء الهجوم من الأمام أو تسلق القوات الخاصة للجبال ومهاجمة المعسكر من الخلف في وقت واحد مع الهجوم من الأمام -*

*الشاهد أنه لا في عمليات أولو ولا الجنوب الذي كان ولا الحرب الحالية أي شبهة خيانة وسط الجيش ولو بنسبة ضئيلة وأكبر دليل على ذلك أن مئات من الضباط المنتدبين للدعم السريع من الجيش قد بلغوا وحداتهم مع الطلقة الأولى حتى أن حميدتي خرج اسيفا وهو يردد :-ناس الجيش الكانوا معانا خانونا ورجعوا للجيش!!*

*#اواصل#*

*أحاديث الحرب والخيانة-محمد صديق وعقدة اولو!!*

*(٢)*

*ذكرت في (١)من هذه السلسلة أن نسبة الخيانة ضئيلة في الجيش بالأرقام والشواهد و أضيف أن الحديث عن خيانة من الحركات اما نابع من جهل أو غرض والحركات تقاتل اليوم في كل السودان كتف بكتف مع الجيش والمخابرات والمستنفرين ومتقدمة على كل هؤلاء في بعض الجهات هذا غير أن الحركات تقدم الشهداء والأسرى والجرحى في كل المواقع وآخرها معركة الجيلي والتى كان عدد شهداء الحركات فيها هو الأعلى بين بقية القوات*!!

*لا خيانة تذكر إذا بين الجيش أو الحركات لكن سوء التقديرات واضح في الكثير من معارك الحرب الجارية والطريقة التى استشهد بها محمد صديق ورفاقه تشبه الطريقة التى سقط بها شهداء ام روابة الأخيرة و الفاو وقبلها عشرات المعارك في الخرطوم (-بحري-كافوري-العزبة – ٢٤ الحاج يوسف إلخ*)

*سوء التقدير في المعلومات وفي الهجوم وفي الإمداد والتغطية وسوء التقدير في الانسحاب وليس الخيانة هو سبب الخسارة إذا*

*ما رشح عن استشهاد محمد صديق ورفاقه حتى الآن نفاد الذخيرة فكيف ذلك ومتوفر له خط إمداد من مشاة شندي والمدفعية عطبرة شمالا بل وحتى معسكرات الجيش في البحر الأحمر بينما القوة التى أسقطتهم -مفترض-انها محاصرة داخل المصفاة بلا إمداد!!*

*أن مجرى اي تحقيق في المعارك الجارية سوف يكشف عن سوء تقدير يستلزم المعالجة العاجلة سواء على مستوى الخطط أو القادة!!*

بقلم بكرى المدنى