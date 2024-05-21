مفاوضات جوبا للمساعدات الإنسانية

بدأت مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو فى 4 مايو وانتهت فى 19 مايو دون تحقيق نتائج ، بل لم تعد ثمة آمال لأى أماني بخصوص هذا التحرك ، فقد قطع دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق الطريق على إتفاق المساعدات الإنسانية ، ووقع فى ذات الوقت إتفاق ثلاثي اعاد فيه التذكير بالمشروع السياسي وراء الحرب والانتقالات فى السودان.. دون النظر لمعاناة العباد وتدمير البلاد ، وحمدوك اصبح جزء من حركة الأجندة المريبة فى بلادنا..

الإتفاق المبدئي بين كباشي والحلو ، تم نسفه كليا باجندة تشكل رافعة للجنجويد والمرتزقة الاجانب ، كما هى ادوار الحاضنة السياسية للمليشيا (قحت وتقدم) ، ومنذ إعلان اديس ابابا..

وتفاصيل ما جرى ملحقة فى حديث وزير الدفاع يس ابراهيم لموقع الشرق للاخبار..(مرفق)..

كما اورد الأخ الزميل يوسف عبدالمنان تفاصيل اخرى مهمة ، كلها تشبر إلى عدم امكانية التوصل لاتفاق ، بل واكثر من ذلك بروز إتجاه جديد لتحالف بنادق ( نور والحلو ودقلو ) ، وهذه قاعدة (الجيش المهني) كما يسمونه!!

ما يجرى فى بلادنا ، ابعد من حرب بين طرفين أو حتى مشروعين ، بل هى حرب تغيير وإختطاف للوطن من خلال ما اسماه اللمين اللدود (المشروع العظيم)..

قوموا للدفاع عن وطنكم يرحمكم الله..

ابراهيم الصديق على

21 مايو 2024م