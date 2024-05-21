مصر.. وفيات بغرق حافلة في الجيزة

تسبب حادث غرق حافلة بمنطقة الجيزة في مصرع وغرق عدة أشخاص بنهر النيل، الثلاثاء.

وأكدت وزارة الصحة في بيان تسجيل 6 حالات وفاة و9 مصابين في حصيلة أولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص (حافلة صغيرة) من أعلى معدية (عبارة صغيرة) في نهر النيل بمحافظة الجيزة.

وتجرى عمليات التحريات من قبل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

ونشرت صحيفة “اليوم السابع” مقطع فيديو قالت إنه يوثق الحادثة، لكن لم يتسن لموقع “الحرة” التأكد من صحته عبر مصادر مستقلة.

وسقطت صباح الثلاثاء سيارة ميكروباص (حافلة صغيرة) محملة بعدد من الفتيات من أعلى معدية (عبارة صغيرة) في منشأة القناطر في الجيزة، وتعرضت بعض الفتيات للغرق في نهر النيل.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا، وتم إنقاذ ما يقرب من 10 فتيات.

وتبين أن الحافلة كانت محملة بفتيات يعملن فى إحدى المزارع، وغرقت أثناء عبورها نهر النيل بواسطة العبارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، فيما تتواصل عمليات البحث عن الضحايا والناجين.

الحرة