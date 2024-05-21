حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك

السؤال:

هل يجوز الترحم على رجل يتبرج مثل النساء ويقدم محتويات فيها بذاءة وسفاهة

وقد مات فالناس بين مؤيد للتترحم عليه ورافض لذلك

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعاً ويعفو عنا؛ فهو سبحانه رحمن رحيم، ورحمته وسعت كل شيء، وهو سبحانه غفار الذنوب؛ كل هذا حق لا ريب فيه، لكنها كلمات حق أريد بها باطل؛ وفيه خلط للصواب بالخطأ؛ حيث قصد هؤلاء إلى التهوين من شأن المعاصي، والتسوية بين المطيع والعاصي، وكأنهم غافلون عن نصوص كثيرة توعد الله فيها العصاة بالعذاب الأليم فقال جل من قائل {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ متابا} وقال سبحانه {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ملعون من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط) وهؤلاء يريدون تقرير ما أسموه (الإيمان في القلب) وأنه لا عبرة بالعمل؛ والرد عليهم من القرآن أننا لا نجد آية واحدة تتحدث عن الإيمان مجرّداً عن العمل؛ بل دائماً الإيمان مقرون بالعمل الصالح جملة {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} أو ببعض أنواعه {الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة} والعمل معناه الالتزام بأوامر الله فعلاً ونواهيه تركاً، وهو المظهر الجليُّ للإيمان الذي سكن القلب. وإبليس – لعنه الله – كان مؤمناً بوجود الله تعالى بل إيمانه بالملائكة والعالم العلوي كان إيمان مشاهدة لا مجرد اعتقاد فقط، ومع ذلك لم ينفعه إيمانه حين امتنع عن العمل وأبى السجود لأبي البشر عليه السلام؛ فالطاعة هي علامة الإيمان وليس المعصية كما يريد هؤلاء أن يروِّجوا بين الناس.

والمؤمنون يتعاملون مع الإنسان حسب ظاهره؛ فمن كان ظاهره إلى الخير أقرب نصلي على جنازته ونجهر بالترحم عليه ونرجو له المغفرة، وننشر مناقبه ونذيع محاسنه وما علمنا عنه من خير؛ وأما من كان مجاهراً بمعصية الله رافعاً عقيرته بالحديث عما يصادم شرع الله فإنه حال موته نكل أمره إلى الله، عملاً بقول ربنا معتقدين أنه تحت مشيئته سبحانه إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وفي الوقت نفسه قد نترك الصلاة عليه؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الصلاة على الغالِّ من الغنيمة ومن مات مدينا؛ وبما قاله أهل العلم من ترك الصلاة على قاتل نفسه والمحدود ونحوهم؛ زجراً لغيرهم عن تعاطي مثل فعالهم، وإعلاناً للبراءة ممن حادَ الله ورسوله، والله الموفق والمستعان

الشيخ عبدالحي يوسف