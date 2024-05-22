النتيجة التي أنتهت عليها مفاوضات الفريق أول كباشي مع الحركة الشعبية كانت هي النتيجة الحتمية التي توقعتها وتوقعها الكثيرون حينما ظن بعض من رافقوا الفريق إلى جوبا وهم يلتقطون الصور في المطار انهم سيصطادون فيلاً وعادوا لنا بمرثيات تنعي ثمانية أيام قضاها سيادته كباشي في جوبا وهو يجرب المجرب من الذين لايملكون قرارهم ولا إرادتهم..

ياسعادتك هذه الثمانيه ايام لو أنك قضيتها متقدماً متحركات الجزيرة لحررناها من الأوباش السفلة..

لو أنك قضيتها متقدماً متحركات الهجوم على المصفاة لما صفع السجم وجه الشهيد محمد صديق وصفعوا قبلها كبرياءنا وكرامتنا..

ياسعادتك لبس البدل لايشبهكم والجلوس للتفاوض مع سماسرة الحرب الذين يبيعون ويشترون في معاناة اهلهم لا تليق بكم..

أنتم رجال الكاكي وهذا وقت الكاكي والذين أستنفروا للدفاع عن العرض والشرف مرقوا البدل والقمصان ولبسوا الكاكي..

أنتم قادة الجيش مكانكم المتحركات وأعلى الدبابات مهمتكم أن تهزموا هذه المليشيا وتنظفوا أرض السودان منها وإلا فلتغتصب الحراير ويصفع الرجال ، وعندها باطن الأرض خير لنا من ظاهرها..

#ام_وضاح