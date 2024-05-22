اقرع: حسن الترابي قال أن أهل اليسار “تلفتوا يمنة ويسرة وشعروا باليتم فوطأنا لهم كنفا”

آخر طلقة: الذكاء الإجتماعي الحاد نسبيا من أسباب نجاح اليمين السوداني. يوطيء اليمين السوداني كنفه لمن وافقه في واحد في المئة من القضايا وخالفه في غيرها . بينما يدير أهل اليسار ظهر المجن لمن وافقهم تسعة وتسعون في المئة وخالفهم في واحد في المئة.

اليسار يهزم نفسه بنفسه ويحرز أهدافا في مرماه كل يوم.. وفي أعقاب سقوط الأتحاد السوفيتي وإسقاط نظام صدام حسين في العراق قال حسن الترابي أن أهل اليسار “تلفتوا يمنة ويسرة وشعروا باليتم فوطأنا لهم كنفا”. ومن هنا ولدت الدعوة للوسطية الأسلامية في أوساط يسار ثم تنكر لها أهلها لاحقا وكانها لم تكن . اليمين يستثمر في واحد في المئة من التلاقي بينما أهل اليسار يعتقدون أن الطائفية وسوء الطبع والنبرة الغاضبة دليل علي ثورية راديكالية ما تخرش المية

معتصم اقرع