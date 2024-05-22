مزمل أبو القاسم: ‏من ياتو ناحية؟

‏من ياتو ناحية؟

من كل النواحي شهيد.. من كل النواحي بطل..

من كل النواحي كَلَس.. من كل النواحي جبل..

من كل النواحي كريم.. من كل النواحي مَثَل..

من كل النواحي أيها الصديقُ صنديدٌ.. وحديدٌ لا يُفل..



محمد أيها الصديق مهلاً.. قبل أن تجُاوِز الجوزاء قدراً.. وتحاكي في الشهوق زُحل..

محمد أيها البطل المجرتق بالدماء فداءً.. محتضناً أديم أرضك المعطاء بدراً.. حاشاه يوماً ما أفلْ..

محمدٌ يا شقيق الروح يا رمز الرجولة يا قرين المجد يا جبل البطولة.. عشت ذخراً للبلاد.. ودُمت فخراً للأهل..

شُلّت يمين العِلج الذي آتاك غدراً.. لن يحطُّ قدرك العالي.. أن مسَّ وجهك الوضاءَّ (بَغلْ)!

مزمل أبو القاسم