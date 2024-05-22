الشواني: مؤامرة تسعى لاستعمارنا واستعبادنا

إن بطولات معركة الكرامة الوطنية كتاب كبير لم يكتب بعد، من بذلوا روحهم فداء للشعب ومن واجهوا البربرية الهمجية وهم أسرى، ومن تقدموا وغامروا بكل شيء، ومن ترفعوا عن الظلم والعوز وتحركوا نحو المقدمة بلا مقابل، أولئك كثيرون لو تعلمون.

هي بطولات لا تنتهي لرجال لا تعرفوهم كانوا رمزا للكرامة والوطنية والحق. بكل ذلك عليكم جميعا أن تتريثوا وتصبروا وتتعالوا على الحزن. علينا أن نرفع المعنويات وندل على الطريق.

إننا إخوتي نواجه مؤامرة ضدنا وضد وطننا وضد قوميتنا وضد جيشنا وضد حريتنا، مؤامرة تسعى لاستعمارنا واستعبادنا. هم لا يعلمون أننا قوم كرام أعزاء مرفوعو الأنوف، لا نرضى الذل ولا الدون. عزة وطننا من البحر حتى الجنينة ومن حلفا حتى النيل الأزرق ودون ذلك لا نرضى. إننا شعب وجيش ومقاومة شعبية سننتصر أو نمضي دون قضيتنا.

هشام عثمان الشواني