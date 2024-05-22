الحكومة الحالية جاء تعيين أغلب قيادتها بترشيح من قبل المجرم حميدتي

عَجِزَ البرهان وتردد في المضي قدماً في تشكيل حكومة حرب قوية من الكفاءات الوطنية؛ وهذا وضع لا يمكن تفسيره إلا كونه استجابة للضغوط الإماراتية والغربية.

□ ولا يغيب عن وعي عامة السودانيين أن استمرار الحكومة الحالية يعني استمرار الحكومة التي جاء تعيين أغلب قيادتها بترشيح من قبل المجرم حميدتي.

□ والشكوى الجهيرة من أداء الحكومة التي نطق بها الفريق أول ياسر العطا تؤكد أن الحكومة الحالية من الضعف بمكان.

□ بيد أن من يدفع ثمن بقاء هذه الحكومة هو المواطن السوداني الذي تعطلت مصالحه بالكلية، وظلت يتكبد صنوف المعاناة والرزق.

□ انظر لحال الولاة، وكيف تأمر بعضهم ضد مواطني ولايته.

□ تأمل حال وزارة الصحة، ومعاناة ألاف الأطباء مع مجلس التخصصات.

□ أبحث عن دور لوزارة الإعلام في دعم المجهود الحربي.

□ عندما يتم الحديث عن الشأن العسكري يُقال: الزموا الصمت ودعوا الأمر لخبازه؛ ولكن هنا شأن مدني ومرتبط بمعاش الناس وشؤون حياتهم.

□ على البرهان أن يسارع إلي تشكيل حكومة حرب.



د/ عصمت محمود أحمد