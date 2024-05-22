شهادة مباشرة تحكي تفاصيل تصفية البطل الشهيد محمد صديق بواسطة الميليشيا الإجرامية.

□ يقول الشاهد:

○ بعد أن تفاجأنا بأن القوة التي وصلنا لها ليست قوات مناوي؛ وانما هي من الملايش وقد انخدعنا فيهم، بسبب تشابه الزي والسحنات، ورفعهم لشعار قوات مناوي.

□ قاموا بمحاصرتنا واسرنا، واستلموا جنابو محمد وبدأوا في استفزازه وطلبوا منه تسجيل فيديو يعلن فيه انضمامه لهم.

○ رفض في اباء وشجاعة وكانوا قد فتحوا التسجيل، محمد رفض واصر علي الرفض.

○ قام المدعو مرتضي وهو احد قادتهم بصفعه.

○ وكان هناك اثنان يمسكون به تم ايقاف التسجيل.

○ هنا تخلص محمد من الاثنين الممسكين بيديه وهجم على مرتضي وانتزع منه السلاح وكان القاش معلقا علي كتف مرتضي، وسقط الاثنان علي الارض وتعاركا واستطاع محمد انتزاع السلاح فقام مرتضي بكشح الرمال علي عينيه ووجهه واطلقوا النار علي ظهره.

○ بعدها اخذونا علي سيارات ولحقت بهم قوة الاسناد من الجيش والمخابرات واشتبكت معهم.

○ واثناء انشغالهم بالاشتباك تمكنا من القفز من السيارة، وعملنا ساتر.

○ وبعد كثافة النيران عليهم هربوا ولحق بهم الطيران.

○ وقامت قوة الاسناد باجلاءنا

○ رحم الله جنابو محمد وتقبله شهيدا وجعل البركة في طفليه.

○ دم محمد وكرامته في رقابنا كلنا الي يوم القيامة.

○ ونريد هذا المرتضي حياً، حتي نقتص لمحمد منه ونرد الصاع صاعين.

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