الفاشر نموذجا.. قاتلوهم كافة

ما انهزم الجنجويد منذ بداية الحرب الجارية إلا أمام المناطق التى تكاتف أهلها وقاتلوهم كافة أو جعلوهم يروون منهم قوة

نماذج لذلك بعض قرى الجزيرة التى تماسكت وتداركت الموقف كتجمع قرى الطليح واكبر نموذج على القتال كافة مدينة الفاشر التى حققت اكبر انتصار صريح على الجنجويد حتى الآن

نموذج الفاشر تحديدا هو الوصفة الناجحة للمقاومة الشعبية والتى تشترك فيها القوات كلها إضافة لكل قادر وقادرة على حمل السلاح دفاعا عن الأرض والعرض والنفس والأملاك

أن تكاتف الناس جميعا هو السبيل الوحيد لدحر الجنجويد وسط صمت بل سند بعض دول الإقليم والعالم لهذه العصابات المجرمة !!

الانتفاضة المسلحة التى تقودها المقاومة الشعبية وتنتظم كل البلاد هي السبيل الوحيد لمواجهة الجنجويد وهزيمتهم وطردهم من البلاد أو حمل قادتهم على التفاوض الذي ينهي هذه الفوضى !!

الاعلامي بكري المدني