التدمير الممنهج لذاكرة الأمة السودانية
التدمير الممنهج لذاكرة الأمة السودانية
( الإذاعة والتلفزيون والمسرح القومي )
الدكتور فضل الله أحمد عبدالله
نهار اليوم ، أدخل للمرة الثانية – على التوالي – ( الحيشان الثلاثة ) ..
مبنى الإذاعة السودانية ، ومبنى تلفزيون السودان ، والمسرح القومي ، بأم درمان ، بعد معارك التحرير الكبرى التي خاطتها القوات المسلحة في مواجهة مليشيات الجنجويد .
زيارتي جاءت على خلفية توثيق الأمكنة والأزمنة التي تعرضت للتدمير الممنهج تحت الآلة التدمرية الضخمة من قبل الجنجويد .
الذي رأيته في مبنى الإذاعة ( هنا أم درمان ) واستدويهات تلفزيون السودان والمسرح القومي ( شيخ مسارح السودان ) ..
ما رأيته بلا أدنى شك أن هذه الحرب في الأساس هي حرب لمحو الأمة السودانية من الوجود باستئصال ذاكرتها وآثارها ..
القصة ليست قصة إجتثاث الإسلامين ، أو إزالة دولة 56 ..
والذي أوجع قلبي أن تدمير الأجهزة والمعدات الفنية تم إختيارها بعناية شديدة وتدميرها ، وسرقة بعضها ..
الذي شاهدته في الإذاعة والتلفزيون هو عملية لقبر السودان كله ودفنه في باطن الأرض .
( الثلاثاء 21 مايو 2024
تصوير مصطفى سعيد )
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