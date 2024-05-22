التدمير الممنهج لذاكرة الأمة السودانية

( الإذاعة والتلفزيون والمسرح القومي )

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله

نهار اليوم ، أدخل للمرة الثانية – على التوالي – ( الحيشان الثلاثة ) ..

مبنى الإذاعة السودانية ، ومبنى تلفزيون السودان ، والمسرح القومي ، بأم درمان ، بعد معارك التحرير الكبرى التي خاطتها القوات المسلحة في مواجهة مليشيات الجنجويد .

زيارتي جاءت على خلفية توثيق الأمكنة والأزمنة التي تعرضت للتدمير الممنهج تحت الآلة التدمرية الضخمة من قبل الجنجويد .

الذي رأيته في مبنى الإذاعة ( هنا أم درمان ) واستدويهات تلفزيون السودان والمسرح القومي ( شيخ مسارح السودان ) ..

ما رأيته بلا أدنى شك أن هذه الحرب في الأساس هي حرب لمحو الأمة السودانية من الوجود باستئصال ذاكرتها وآثارها ..

القصة ليست قصة إجتثاث الإسلامين ، أو إزالة دولة 56 ..

والذي أوجع قلبي أن تدمير الأجهزة والمعدات الفنية تم إختيارها بعناية شديدة وتدميرها ، وسرقة بعضها ..

الذي شاهدته في الإذاعة والتلفزيون هو عملية لقبر السودان كله ودفنه في باطن الأرض .

( الثلاثاء 21 مايو 2024

تصوير مصطفى سعيد )