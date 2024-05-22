الدعم السريع يخسر آلاف الجنود وآلاف الكروزرات وانحغم اكبر قياداتهم

خسر الدعم الآلاف الجنود وآلاف الكروزرات وانحغم اكبر قياداتهم وخسروا معسكراتهم ومقراتهم ومع ذلك لم نسمع يوما يخونون قائدهم أو زكروه بسؤ وحتي هذه اللحظه يمجدونه حيا او ميتا

أما نحن كسبنا مئات المعارك ونتقدم يوميا ونكسب ارض في كل لحظه ومع ذلك نشتم قادتنا أليس لكم عقول تدرك ماذا تفعلون؟ العامل الرئيسي للانتصار في هذه المعركه التفاف المواطن حول جيشه ودون ذلك يعني الإحباط ومن ثم الهزيمه ومن ثم لا سودان…عودوا الي رشدكم يرحمكم الله

#دعم_القياده

#دعم_القوات_المسلحه

إبراهيم السيدح