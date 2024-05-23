عادل الباز: من ياتو ناحية.. يا أشاوس؟!

1 ستبقى هذه الكلمات طويلاً بذاكرة الشعب السوداني.. ستبقى رمزاً مضيئاً للبطولة ليس لأنها آخر ما سمعناه من كلمات الشهيد الملازم محمد صديق، وليس لأنه قالها للأوباش وهو في قمة رباطة جأشه بل لأنه بعدها ارتقى ودفع ثمنها روحه ودمه. لكم تعلقت أفئدة السودانيين بهذا الفتى ويكاد الدمع الذي ذرف عليه في يومين يغطي مساحة مشروع الجزيرة وتفيض بها أنابيب خط المصفاة. يالها من ميتة مافيها رماداً شح.. والشهيد بدمائه إتوشح.

2

كيف لقيت الأشاوس…؟ قالوا ..

فقال من ياتو ناحية.؟فانطفأ بعد هذا السؤال صوته وانطلقت روحه لجنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله. لندعه يرتاح هناك… ونسمع صدى صوته بعد تلك اللحظات.

3

من ياتو ناحية؟…. من ناحية الخيانة، فأنتم من تسربل بها، خنتم الله ورسوله وعهد السودانيين الذين عهدوا إليكم بحراستهم في مداخل المدن فجعلتموها بوابات للحصار والموت وفتحتوها لكل غازي مرتزق، عهدوا إليكم بحراسة دواوين الحكومة فجعلتوها أراضٍ محتلة بعد الحرب، أغدقوا عليكم السلاح من خالص أموالهم فاتخذتموه أداة لقتلهم، لم تتركوا عهداً لم تخونوه حتى نساء جيرانكم الذين ساكنتموهن لسنوات وتقاسمتم معهم الملح والملاح، لم يسلموا من خيانتكم، وما علمتم بجهلكم إن الله لا يهدي كيد الخائنين وقد فعل فأخذكم أخذ عزيز مقتدر وباءت خيانتكم بالفشل وستبقى العار عليكم ليوم يبعثون.

4

من ياتو ناحية؟ كان سؤالاً دقيقاً… من ناحية أنكم سراقين ونهابين وبتاعين شفشفة فذلك ما شهدتم به على أنفسكم وأنتم تصورون منهوباتكم بلا خجل وتحتفلون بالحرامية ويغنن حكاماتكم بقصص منهوبات أبطالكم، لم تتركوا شيئاً في بيوت الناس لم تشفشفوه من الذهب وحتى الملايات والمعالق وملابس النساء الداخلية!! يالكم من مقاتلين أشاوس في نهب غرف النوم. من هذه الناحية فأنتم أشاوس وأبطال حقاً..!!.

5

مغتصبين… من هذه الناحية فأنتم حقاً أرذل أشاوس عرفهم التاريخ العالمي الحديث إذ تفوقتم على جنجويد الصهاينة الذين كانوا أقل منكم سفالة ووضاعة، إذ لم يتجرأوا بتصوير تفاهاتهم ونشرها على الملأ. لم تتركوا صبية ولا امرأة مسنة ولا شابة وجدتموها، ليسوا بشراً في هذه الناحية إنما حيوانات جنسية مسعورة، ومن ساعتها عرف السودانيون أنكم ليس من ثوبهم ولا طينتهم أنتم مجرد فقاعات شتات لا دين ولاعقل لكم ولا شيء، أنتم من هذه الناحية ليسوا سودانيين وليسوا بشراً على الإطلاق، كائنات أخرى أتت من فضاءات الصحاري بلا أدنى قيم.

6

جيوش وجحافل من المرتزقة رمت بهم الصحاري جنة المأوى، وهذه الناحية شهد بها العالم حين رأى جيوش المرتزقة من كل جنس ولون في شوارع الخرطوم ومدني والجزيرة وكل أرض دنستموها بقذاراتكم وتاتشراتكم!!.

7

لا تتناطح عنزتان في ناحية عمالتكم….كل شيء طرفكم ينضح عمالة ويندى له الجبين خجلاً من البوت حتى الكدمول، سلاحكم وارد دولة الشر، وأكلكم وشرابكم وارد المنظمات، أوامركم من الخارج، إعلامكم من الخارج، حلفائكم عملاء رخيصين مصنعين بالخارج، حتى حكاماتكم الجديدات جئتم بهن من خارج بيئتكم (رشا عوض،، وأم سلمة الصادق نموذجاً). بالله ديل سودانيات؟.. يرقصن مع أم قرون ويزغردن ويبررن للجنجويد المحتلين البيوت وأخواتهن مغتصبات وبعضهن معروضات في أسواق دقلو للرقيق؟!!. عجبي.

8

أما من ناحية أنكم مرتبكو إبادة جماعية فذلك مثبت في تقارير الأمم المتحدة التي شهد بإبادتكم ل 15000 نفس بريئة من المساليت ومثلتم بجثة خميس ابكر هذا غير عمليات الإبادة والجرائم التي تشنونها الآن يومياً وعلى مدار الساعة في الجزيرة الخضراء الوادعة.

9

يا أيها الشهيد محمد الصديق… لابد أنك عكست للأوباش صورتهم من كل ناحية.. تماماً كما جاء أعلاه فاغتالوك. لابد أنك الآن تضحك في عليين، تضحك عليهم… لقد ظنوا أنهم اغتالوك ودفنوك في صحراء المصفاة.. ولفرط جهلهم لا يعرفون أنهم بعثوك لجنة عرضها بإذن الله “مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ” لتنعم ” في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة “.

ويا لها من مكانة تليق بك.

وداعا.

عادل الباز