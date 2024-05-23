عندما يصرخ الطريد

-والطريد هو ياسر عرمان ،فهو طريد العدالة منذ قضية إغتيال الطالب الأقرع،ففرَّ إلی الحركة الشعبية وارتمی فی أحضان جون قرنق، وتمسَّح بحذاٸه،حتی إذا ما هَلَكَ،قال عرمان علی الملأ:- إن قرنق يتجول وسط جنوده فی نيوسايت،وجاء سلفاكير فطرده ولفظه لفظ النواة،وجاء يتقرب زُلفیٰ للرٸيس البشير فطرده من البوابة الخارجية لبيت الضيافة،والحرس عملوا له (خلف دُر)،وجاء إنفصال الجنوب فالتجأ إلی مسمَّیٰ الحركة الشعبية شمال، فجاء عبدالعزيز الحلو فطرده شر طردة،وجاءت قحط فطردته بالبارد، وحضر للخرطوم وعليه حكم قضاٸی فطرده المجلس العسكری إلیٰ جوبا،وطرده مالك عقار،فهو طريد العدالة، وطريد سلفا كير ،وطريد البشير، وطريد الحلو، وطريد مالك عقار،وطريد الكباشی، وطريد قحط ٠

-ومع كل ذلك لم يجد فی نفسه أدنیٰ حرج،فی أن يطلق علی الحكومة الحالية إسم (المركز الطريد !!) بعد أن جرَّد مدينة بورتسودان من كل صفة سویٰ إنها بوابة للواردات والصادرات وقال عنها (بورتسودان ميناء للسفن صنعها البحر والمستعمرون والبحارة الحيارى (ولم يقل السُكاریٰ،للأمانة) والعابرين والفقراء من سكانها وهم يعيشون على هامش الحياة وهم القضية والرهان، وأحيانا تطلق السلطات الرصاص على شعب البجا !!

عند بداياتها نشأت كمركز للتصدير والاستيراد بما في ذلك البشر) وبعد ان استفرغ ما فی جوفه من قيح وصديد علی (الفاشية الإسلامية) وكررها عشر مرات،وقال أين المركز؟ وأين دولة٥٦،ولم يسأل أين نيوسايت،وأين قهوة المتمة؟،ودعیٰ- مَنْ لست أدری !!- حين قال(فلماذا لا نتحد باستحقاقات توحدنا ونصنعها معا؟ والخير في ما اختارته ثورة ديسمبر ومقاومة الريف والهامش،(ولم يقل الخير فی ما اختاره الله)!! وواصل القول، فلماذا نقف عند اطلال المركز القديم؟ ولماذا لا نبلور مشروعاً وطنياً جامعاً لوحدة السودان وشعبه وقواه المدنية والسياسية يجمع ولا يفرق، للقضاء على فاشية الإسلام السياسي والحروب؟(حارب مع Spla اكثر من ثلاثة عقود!!)، لماذا لا نبنی مركزا جديدا يسع الآخرين وحقهم في ان يكونوا آخرين كما يسع الجميع، ويستديم الخبز والسلام والتحرر والمواطنة والتنمية والديمقراطية. ما بني علي هش فهو هش وسيسقط على رأس من بناه.(لم يقل ما بُنِیَ علیٰ باطل فهو باطل)انتهیٰ٠

-وكما ترون فإن الطريد يعرف فی خصيصة نفسه،إن الذی يبنيه سيقط علی أم رأسه،لكنه يحلم بالنجاة فی كل مرةٍ يقع فيها، مثل (أبُو عَزَّةَ الجُمَحِی)

وَكَانَ مِنَ الْمَمْنُونِ عَلَيْهِمْ بِلاَ فِدْيَةٍ،

تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِبَنَاتِهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ عَهْدًا أَنْ لاَ يُقَاتِلَهُ فَأَخْفَرَهُ وَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لا يَفْلِتَ، فَمَا أُسِرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ امْنُنْ عَلَىَّ وَدَعْنِى لِبَنَاتِى وَأُعْطِيكَ عَهْدًا أَنْ لاَ أَعُودَ لِقِتَالِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : «لاَ تَمْسَحُ عَلَى عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ تَقُولُ قَدْ خَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْنَ». فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ٠

وقد صحَّ عنه صلَّ الله عليه وسلم أنّه قال (لا يلدغ المٶمن من جُحرٍ مرتين)

محجوب فضل بدری