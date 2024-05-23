عندما يصرخ الطريد
-والطريد هو ياسر عرمان ،فهو طريد العدالة منذ قضية إغتيال الطالب الأقرع،ففرَّ إلی الحركة الشعبية وارتمی فی أحضان جون قرنق، وتمسَّح بحذاٸه،حتی إذا ما هَلَكَ،قال عرمان علی الملأ:- إن قرنق يتجول وسط جنوده فی نيوسايت،وجاء سلفاكير فطرده ولفظه لفظ النواة،وجاء يتقرب زُلفیٰ للرٸيس البشير فطرده من البوابة الخارجية لبيت الضيافة،والحرس عملوا له (خلف دُر)،وجاء إنفصال الجنوب فالتجأ إلی مسمَّیٰ الحركة الشعبية شمال، فجاء عبدالعزيز الحلو فطرده شر طردة،وجاءت قحط فطردته بالبارد، وحضر للخرطوم وعليه حكم قضاٸی فطرده المجلس العسكری إلیٰ جوبا،وطرده مالك عقار،فهو طريد العدالة، وطريد سلفا كير ،وطريد البشير، وطريد الحلو، وطريد مالك عقار،وطريد الكباشی، وطريد قحط ٠
-ومع كل ذلك لم يجد فی نفسه أدنیٰ حرج،فی أن يطلق علی الحكومة الحالية إسم (المركز الطريد !!) بعد أن جرَّد مدينة بورتسودان من كل صفة سویٰ إنها بوابة للواردات والصادرات وقال عنها (بورتسودان ميناء للسفن صنعها البحر والمستعمرون والبحارة الحيارى (ولم يقل السُكاریٰ،للأمانة) والعابرين والفقراء من سكانها وهم يعيشون على هامش الحياة وهم القضية والرهان، وأحيانا تطلق السلطات الرصاص على شعب البجا !!
عند بداياتها نشأت كمركز للتصدير والاستيراد بما في ذلك البشر) وبعد ان استفرغ ما فی جوفه من قيح وصديد علی (الفاشية الإسلامية) وكررها عشر مرات،وقال أين المركز؟ وأين دولة٥٦،ولم يسأل أين نيوسايت،وأين قهوة المتمة؟،ودعیٰ- مَنْ لست أدری !!- حين قال(فلماذا لا نتحد باستحقاقات توحدنا ونصنعها معا؟ والخير في ما اختارته ثورة ديسمبر ومقاومة الريف والهامش،(ولم يقل الخير فی ما اختاره الله)!! وواصل القول، فلماذا نقف عند اطلال المركز القديم؟ ولماذا لا نبلور مشروعاً وطنياً جامعاً لوحدة السودان وشعبه وقواه المدنية والسياسية يجمع ولا يفرق، للقضاء على فاشية الإسلام السياسي والحروب؟(حارب مع Spla اكثر من ثلاثة عقود!!)، لماذا لا نبنی مركزا جديدا يسع الآخرين وحقهم في ان يكونوا آخرين كما يسع الجميع، ويستديم الخبز والسلام والتحرر والمواطنة والتنمية والديمقراطية. ما بني علي هش فهو هش وسيسقط على رأس من بناه.(لم يقل ما بُنِیَ علیٰ باطل فهو باطل)انتهیٰ٠
-وكما ترون فإن الطريد يعرف فی خصيصة نفسه،إن الذی يبنيه سيقط علی أم رأسه،لكنه يحلم بالنجاة فی كل مرةٍ يقع فيها، مثل (أبُو عَزَّةَ الجُمَحِی)
وَكَانَ مِنَ الْمَمْنُونِ عَلَيْهِمْ بِلاَ فِدْيَةٍ،
تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِبَنَاتِهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ عَهْدًا أَنْ لاَ يُقَاتِلَهُ فَأَخْفَرَهُ وَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لا يَفْلِتَ، فَمَا أُسِرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ امْنُنْ عَلَىَّ وَدَعْنِى لِبَنَاتِى وَأُعْطِيكَ عَهْدًا أَنْ لاَ أَعُودَ لِقِتَالِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : «لاَ تَمْسَحُ عَلَى عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ تَقُولُ قَدْ خَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْنَ». فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ٠
وقد صحَّ عنه صلَّ الله عليه وسلم أنّه قال (لا يلدغ المٶمن من جُحرٍ مرتين)
محجوب فضل بدری
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة