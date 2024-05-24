تكتيك التشتيت فى النيل الأبيض

تعامل الطيران اليوم مع عدة اهداف لمليشيا الدعم السريع بولاية النيل الأبيض فى الأعوج و نعيمة وحتى القطينة من ناحية الشرق ، وفى عدة مواقع بالغرب وتمركزهم فى قوز البيض ..

خلال الأيام الماضية بدأ تجميع لعربات ومواتر على اطراف الولاية فى إتجاه الدويم ، وخاصة الكبري الذي يمكن أن يشكل عنصرا مهما لدعم قوات المليشيا فى الجزيرة وضمان مرور الاسناد من الغرب وخروج المنهوبات..

واستعانت المليشيا ببعض أبناء المنطقة ومنهم منتصر هباني وادريس هباني واخرين..

ومن الواضح أن هذا التحرك يهدف كذلك لتخفيف الضغط على المليشيا بالجزيرة واضعاف التواصل بين جنوب الولاية مع النيل الأبيض.

المليشيا ما زالت تحاول التنفس من حالة الضغط فى كل المحاور ، واي هدف فى هذه المرحلة سيعطيها رئة تنفس..

ومرة أخرى، لابد من تسليح أى مواطن للدفاع عن اهله وعرضه وماله ويشكل عنصر إسناد فى مواجهة هذه العصابة المتوحشة.

نصر الله جيشنا وشعبنا ووطننا..

د.ابراهيم الصديق على