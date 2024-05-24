حرق المعسكرات -رسالة للحركات!

يستهدف مرتزقة الدعم السريع قرى الجزيرة بهدف النهب مثلما نهبوا كل الخرطوم

معسكرات النازحين في دارفور ليس فيها شيء ينهب من اساسه ولا حتى شيء مخزن للأكل مثل محاصيل بعض قرى الجزيرة وبالتالي فإن استهداف معسكرات النازحين في دارفور له رسالة أخرى

استهداف معسكرات النازحين رسالة على بريد الحركات المسلحة مفادها أن الدعم السريع سوف يحرق اهلكم كما حرق حقيقة معسكري نيفاشا وأبو شوك!!

يصنف الدعم السريع الناس في دارفور على أساس عرقي لذا فهو يستهدف ما يعدها حواضن اجتماعية. للحركات المسلحة بغرض الإنتقام لذا وقبل حرق المعسكرات كان قد حرق بعض القرى حول الفاشر

الحركات ما اختارت مواجهة الدعم السريع بسهولة بل طويلا ما كانت في خانة الحياد حتى تأكد لها بالافعال أن الدعم السريع لا يعرف محايد ولا مؤيد وانما الكل عنده سواء فحربه ضد السودانيين كافة

بالنسبة للسودانيين كافة ليس أمامهم خيار اليوم ولا غدا سواء الدفاع عن أنفسهم

المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية حيال ما يجري في مواجهة المدنيين في السودان من قبل مرتزقة. الدعم السريع وعليه أن يقوم عاجلا بمحاسبة هذه القوات وقادتها والقوى السياسية والمدنية التى تقف خلفها بل والدول والأنظمة التى تؤيدها

بقلم بكرى المدنى