رأي ومقالات

هجوم المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية على معسكر (أبو شوك) للنازحين بالفاشر

2024/05/24
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

هجوم المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية على معسكر (أبو شوك) للنازحين بالفاشر وسط صمت الأمم المتحدة و ما يسمى بالمجتمع الدولي يمثل جريمة جديدة من جرائم الحرب تضاف إلى سجل إنتهاكاتها و ما قامت به من إبادة جماعية و تطهير عرقي في الجنينة و أريافها بولاية غرب دارفور ، و يعد تجاوزاً صارخاً للقوانين و المواثيق الدولية التي تحمي النازحين و اللاجئين و المدنيين خاصة في أوقات الحروب !!

المليشيا ترتكب جرائمها و تقتل النازحين و أهلنا في دارفور باستخدام السلاح الإماراتي الذي يتدفق بصورة يومية عبر حدود تشاد و أفريقيا الوسطى و جنوب السودان !!

كامل التضامن مع نازحي معسكر (أبو شوك) و معسكر (كلمة) و جميع معسكرات النازحين التي تتعرض لإنتهاكات و اعتداءات يومية من المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية !!
#كل_الوطن_دارفور
سوار

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