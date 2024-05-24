هجوم المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية على معسكر (أبو شوك) للنازحين بالفاشر وسط صمت الأمم المتحدة و ما يسمى بالمجتمع الدولي يمثل جريمة جديدة من جرائم الحرب تضاف إلى سجل إنتهاكاتها و ما قامت به من إبادة جماعية و تطهير عرقي في الجنينة و أريافها بولاية غرب دارفور ، و يعد تجاوزاً صارخاً للقوانين و المواثيق الدولية التي تحمي النازحين و اللاجئين و المدنيين خاصة في أوقات الحروب !!

المليشيا ترتكب جرائمها و تقتل النازحين و أهلنا في دارفور باستخدام السلاح الإماراتي الذي يتدفق بصورة يومية عبر حدود تشاد و أفريقيا الوسطى و جنوب السودان !!

كامل التضامن مع نازحي معسكر (أبو شوك) و معسكر (كلمة) و جميع معسكرات النازحين التي تتعرض لإنتهاكات و اعتداءات يومية من المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية !!

#كل_الوطن_دارفور

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