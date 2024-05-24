رأي ومقالات
نصيحة للقيادة العامة ولقائد الفرقة 18 النيل الأبيض!
نصيحة للقيادة العامة ولقائد الفرقة 18 النيل الأبيض!
لابد من تسليح أى مواطن للدفاع عن اهله وعرضه وماله ويشكل عنصر إسناد فى مواجهة هذه العصابة المتوحشة في حال توغلها، المليشيا تستخدم نفس سيناريو الجزيرة ( مدني) في شمال النيل الأبيض كل فترة تقضم وتزحف رويدا رويدا نحو مدينة الدويم تمهيدا لسقوط ربك وكوستي وقاعدة كنانة الجوية ومن ثم الزحف نحو سنار بعد ضمان منفذ مع دولة جنوب السودان.
Basher Yagoub
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