🔴 مقترح بمنح مرتبات شهرية للشباب السودانيين العائدين من مصر الى السودان للدفاع عن مناطقهم

على شباب المناطق الآمنة المقيمين بمصر وخصوصا نهر النيل والقضارف والأبيض والشمالية والفاشر وكسلا العودة لمناطقهم مدافعين عنها من هجمات التتار الجدد ،

يجب أن تكون العودة مصحوبة بقرارات حكومية ومزايا تشمل مرتبات شهرية لإعالة أسرهم وإمتيازات في السكن وتوزيع لقطع أراضي للمستنفرين ،

فبدلاً من أن يستولي الجنجويد على أراضيكم بالقوة أمنحوها لمن يستحقها من أهلها وسكانها والمدافعين عنها ..

Hasabo Albeely