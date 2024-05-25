التحولات الكبرى … أفول عصر النفط …

شروق شمس الطاقات البديلة …

(إستراحة من التفكير في الحرب)

وصلني ملف صوتي يبدو أن صاحبه عالم سوداني كان يتحدث عن التحولات الكبرى في مجال الطاقة.

تحدث عن الطاقات البديلة والتنافس في الأبحاث والتطوير بين شركات صناعة السيارات والصناعات الجديدة وتأثيرها المتسارع على صناعة النفط في مجال العرض والطلب.

خلاصة الملف أن هناك تطويرا متسارعا متزامنا مع تنافس شديد بين المصنعين في مجالين هما السيارات والشاحنات الكهربائية وأهم لوازمها وهي البطارية الكهربائية والطاقة الشمسية.

وهناك تطور متسارعةيحدث في تقنيات البطاريات من حيث سرعة الشحن والقدرة فهناك اليوم بطاريات يعاد شحنها في دقائق معدودة وقدرة قيادة لمسافة 1000 كيلومتر ، وهذا يعني أن بإمكانك شحن البطارية في بورتسودان وتصل بها عطبرة بكل ارتياح ثم تشحن مرة ثانية لتواصل حتى ود مدني مثلا والسر في كل هذا التطور هو المعادن النفيسة الأغلى كثيرا من الذهب.

وهناك العديد من دول العالم المتقدم اليوم أدخلت في تشريعاتها التحول التدريجي من المركبات التقليدية التي تعمل بالنفط إلى المركبات الكهربائية بحيث لن يمر عقدين أو ثلاث عقود حتى تدخل آخر سيارة تعمل بالبنزين لديهم للمتحف.

القطاع الثاني الأكثر استهلاكا للنفط هو التوليد الحراري للكهرباء وأمثلتها محطة بري ومحطات التوليد الحراري في مختلف المدن السودانية وحتى الجنريتر المنزلي هو محطة توليد حراري ، وهذا القطاع صارت تنافسه الطاقة الشمسية وهي بدورها تشهد تطويرا متسارعا على مستوى البطاريات أو تقنيات صناعة الألواح.

بالنسبة لألواح الطاقة الشمسية حدث تطوير ملحوظ فبعد أن كان معدل تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء 10% فقد ارتفع هذا المعدل إلى 20% و 25% وهذا يعني أن نفس مساحة الألواح يمكن أن تولد ضعف كمية الكهرباء وبذلك يكون قد تم التغلب على إحدى السلبيات وهي استهلاك المساحات.

حين تقرأ هنا صوب بصرك إلى الرمال البيضاء في شمال كردفان وهي الأفضل في العالم من حيث محتوى السليكون لصناعة الزجاج.

ولكن الأبحاث والتطوير المتسارع لا يتوقف ، فبعد أن اعتمدت صناعة ألواح الطاقة الشمسية على السليكون المستخلص من الرمال وهي مادة طبيعية هاهي مادة جديدة مصنوعة تدعى بيروفسكايت Perovskite تظهر في المجال وتتميز بأنها مادة طلائية وتسمح بصناعة ألواح طاقة مرنة قابلة للطي الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة لاستخدامها مثلا في صناعة مسيرات Drones ودمجها في أسقف سيارات ذات طاقة متجددة وبينما يعتبر العمر الاستهلاكي لألواح الطاقة التقليدية من السليكون حتى 25 عاما فإن العمر الاستهلاكي Life Span لألواح البيروفسكايت Perovskite لا يتعدى حاليا الثلاث سنوات ولكنها طبيعة الأشياء والإختراعات الجديدة تبدأ دائما متواضعة ثم تتحسن وتتطور.

بالعودة إلى باحثنا فهو يتوقع أنه لن تمر سوى ثلاث عقود (30 سنة) إلا وقد دخل النفط مرحلة الفحم الحجري الذي كان ذات يوم المادة الخام الأساسية لتوليد الطاقة قبل بزوغ عصر النفط وهاهو الزمان قد استدار وبدأ أفول عصر النفط لصالح الطاقات الجديدة أو الطاقات البديلة.

لفت نظري استدلاله بجزء من الآية الكريمة : (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)القصص/88 وهو (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) من منظور علمي من زاوية الإكتشافات والاختراعات الجديدة فهو يرى أن كلمة (شيئ) تفيد العموم لأنها تحدثت عن الأشياء وأن الإكتشافات والمخترعات أشياء وأن أية إكتشاف أو إختراع جديد له عمر وزمن محدد يعيشه ثم تأتي الإكتشافات والاختراعات الجديدة فتتلاشى أهمية السابقة تدريجيا ويقل الطلب عليها في السوق فتنهار أسعارها ولا يعود تصنيعها أو إستخراجها مجديا فيتلاشى ذكرها ويضمحل وهذا من معاني الهلاك فتأمل !

وقد عايشت شخصيا هذه التجربة في بداية الثمانينات وأنا أستخدم جهاز التلكس Telex في التراسل التجاري الدولي ثم ظهر جهاز الفاكس Faxmile وكان أسهل استخداما وتميز بنقل صورة الصفحة كاملة بين الطرف المرسل والمستقبل مما مكن من نقل الرسومات والصور فكان فتحا لشركات الإنشاءات والمقاولات وغيرها من الشركات العلمية فأختفى جهاز التلكس تدريجيا ، ثم جاءت مرحلة تم فيها دمج الفاكس داخل الكمبيوتر عن طريق جهاز الفاكسمودم Faxmodem وقبل سنوات بحثت عن فاكسمودم لتركيبه في جهاز كمبيوتري فلم أجده إلى أن قال لي أحد التقنيين الشباب ياعمك مع التراسل بالواتساب خلاص الفاكس ده بقى موضة قديمة !

والدول التي تحسن التخطيط تتحسب للقادم وتدرك أن التحولات الكبرى قادمة لا محال فتجدها قد أسست مراكز الأبحاث والتطوير وقد استوعبت مئات الباحثين والمطورين من شبابهم فأين نحن من كل تلك التحولات ؟!

#كمال_حامد 👓