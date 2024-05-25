تخيل خريطة مصر وهي تضم ولايات الشمالية (اكبر ولاية في السودان) ونهر النيل
انصحكم ان لا توصلونا مراحل اليأس .
ستندمون فعلا ان وصلنا هذه المرحلة .
الذين يقولون ان السودان سيحكم علمانية فقط ، والذين يقولون انهم سيهجرون أهل الشمال والوسط النيلي، والذين عقدوا اتفاقيات وتعدهات مع جماعات من دول ( إثيوبيا، تشاد ، افريقيا الوسطى، النيجر ) و من يريدون تكوين دولة العطاوة الكبرى او الدولة الافريقية المتوهمة.
ساهديكم سيناريو واحد قريب جدا من التنفيذ ان اجبرتمونا على ذلك واوصلتمونا مرحلة اليأس ، تريدون ان تفرضوا علينا دولتكم او تقسيم السودان !!
إليكم هذا السيناريو الذي سيرعب اسيادكم فأنتم مجرد مخالب قط ولا تفهمون، والسيناريو هو :
تخيل خريطة مصر وهي تضم ولايات الشمالية ( اكبر ولاية في السودان ) ونهر النيل – وهذا مؤكد- واحتمالية ضم ولايات الخرطوم، الجزيرة ، النيل الابيض، وشمال كردفان.
تخيل مصر بهذا الحجم الجغرافي الهائل كاكبر دولة أفريقية وعربية ، وبكل هذا التنوع .
لا تجبرونا، فإن اضطررنا سنهد المعبد وسنفعلها .
وليد محمدالمبارك احمد
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