انصحكم ان لا توصلونا مراحل اليأس .

ستندمون فعلا ان وصلنا هذه المرحلة .

الذين يقولون ان السودان سيحكم علمانية فقط ، والذين يقولون انهم سيهجرون أهل الشمال والوسط النيلي، والذين عقدوا اتفاقيات وتعدهات مع جماعات من دول ( إثيوبيا، تشاد ، افريقيا الوسطى، النيجر ) و من يريدون تكوين دولة العطاوة الكبرى او الدولة الافريقية المتوهمة.

ساهديكم سيناريو واحد قريب جدا من التنفيذ ان اجبرتمونا على ذلك واوصلتمونا مرحلة اليأس ، تريدون ان تفرضوا علينا دولتكم او تقسيم السودان !!

إليكم هذا السيناريو الذي سيرعب اسيادكم فأنتم مجرد مخالب قط ولا تفهمون، والسيناريو هو :

تخيل خريطة مصر وهي تضم ولايات الشمالية ( اكبر ولاية في السودان ) ونهر النيل – وهذا مؤكد- واحتمالية ضم ولايات الخرطوم، الجزيرة ، النيل الابيض، وشمال كردفان.

تخيل مصر بهذا الحجم الجغرافي الهائل كاكبر دولة أفريقية وعربية ، وبكل هذا التنوع .

لا تجبرونا، فإن اضطررنا سنهد المعبد وسنفعلها .

وليد محمدالمبارك احمد

