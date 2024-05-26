تقدم .. مؤتمر أديس لإسناد جزء من قبيلة

لو حذفنا الكسابة والنهابة والعصابات التي يستقدمها معه (الدعم السريع) ما بقي منه لا يمكن القول أنه الآن يمثل عرب غرب السودان البتة ولا بقارة ولا أبالة ولا غيرهم، لقد اتخذ فرسان المسيرية قرارهم ألا تسقط الحامية في بابنوسة ونفذوه، ومن لم يكن مقتنعا، فإنه الآن يحمل المليشيا الإرهابية مسئولية الكارثة التي تحدث في مناطقهم وبسببهم .. فالأبقار تموت عطشا .. وتنكر الوقود يمكن تنهبه المليشيا وعصابتها، قبل أن يصل الدونكي، ولو وصل فإن الجركانة بورقة مئة دولار، إنها لعنة منهوبات الخرطوم التي جلبتها المليشيا للبوادي.

الحديث عن الحواضن الاجتماعية كان صحيحا ولكن عمليا الآن لايمكن القول أن قبيلة الرزيقات مع المليشيا .. جزء منها نعم .. بسبب آل دقلو فقط لا غير .. ولكن هذا الجزء سيتركها لذات الأسباب. الأجانب سيهربون، اللصوص سيجتهدون في تغيير أماكنهم والتنصل من جرائرهم، ويتوهمون أن الأمور ستعود طبيعية وينسى الناس تعاونهم وارشادهم للمليشيا واستلامهم للمسروقات، وغصبهم على الحرائر على الزنا أو الزواج بالإجبار والارهاب بقتل الأهل وبالمال المسروق لأيام ثم الهروب، ويظنون أن المواطنين سيكونون رحماء بهم .. نعم .. سيسمحون لهم بنطق الشهادتين.

قحت وتقدم والنشطاء في أديس .. واجهات بلاستيكية كثيرة .. يظنون أيضا أنهم سيدخلون السودان من صالة كبار الزوار بعد توقيع الاتفاقية .. وحتى لو تم توقيع اتفاقية ستكون مع (جزء من قبيلة) بغرض ترتيبات عسكرية وأمنية وبوساطة من جزء القبيلة الآخر المنحاز للجيش .. ما شأنكم بها؟! إلا إذا أردتم دخول معسكرات التجميع معهم فورا من المطار.

المشاركة في مؤتمر أديس فيها ثمن .. وثمن غالي .. وهو قانوني من جهة الحكومة ولكن من جهة الشعب .. سيكون ممزوج برد فعل الشعب تجاه بقايا المليشيا واللصوص، سيكون العار .. ضد الأسرة والفرد.

ما هو المخرج لمن تورط وحضر أديس وفق وعود كاذبة باقتراب توقيع وضغوط أمريكية و إغراءت؟ ثبت موقف حاد جدا ضد تقدم والمليشيا وغادر القاعة والافضل لك أن تضحي بالظرف في نهاية المؤتمر .. لانه أصلا الغرض تصويرك في الجلسة الافتتاحية ونشر صورك .. أي كلام بعدها لن يغير اللقطة الأولى .. التي ستتحمل مسئوليتها أمام محكمة الشعب وتسأل منها أسرتك .. لماذا وقف ولدكم أو بنتكم مع المليشيا ولماذا قبضوا المال ممن شحن السلاح لقتل الشعب السوداني؟!

مكي المغربي