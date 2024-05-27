قيادة حزب الأمة القومي تغض الطرف عن تعاون رموز وأعيان الحزب مع عصابات ومليشيات التمرد السريع

قيادة حزب الأمة القومي تغض الطرف عن تعاون رموز وأعيان الحزب وبعض قيادات هيئة شؤون الأنصار الذين صاروا يتعاونون علانية مع عصابات ومليشيات التمرد السريع التي تجتاح منذ اسبوعين عدداً من القري غرب النيل الأبيض حيث قامت المليشيات بتصفية وقتل عدد من أبناء تلك المناطق وفي مقدمتهم الشهيد معاوية المهدي عبدالماجد الذي واجه عصابة التمرد في منطقة الصوفي نازلهم في شجاعة منقطعة النظير حتي نفدت ذخيرته..

وفي موقف غاية في الخزي والعار أقام رئيس حزب الأمة القومي بمنطقة ود نمر مأدبة غداء لعصابة مليشيا التمرد وأكرمهم غاية الكرم وقدم لهم هدية لم تخطر لهم علي بال حيث وجه أحد عُمد الإدارة الأهلية الذين يتبعون له بجمع السلاح من المستنفرين من أبناء عمومته وتسليمه لمليشيا التمرد وهو ماحدث فعلا..

قيادات حزب الأمة القومي بشمال ولاية النيل الأبيض تتواطأ مع عصابة مليشيا التمرد وتخطط معهم لإسقاط مدينة الدويم وذلك بتوفير المعلومات وتجهيز التشوين بالوقود والمواد التموينية لجنود المليشيا الذين يرتكزون حالياً في منطقة أم الحسين..

علي أهل النيل الأبيض تجهيز ألف رصاصة للخونة.. ومائة فقط للعدو..

عبد الماجد عبد الحميد