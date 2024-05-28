الضمير الأمريكي فى الجيب

ما اورده الخبير الأمريكي كاميرون هدسون تعليق مهم ، وله دلالاته البعيدة ، وتبريره للتوجه السوداني إلى روسيا لانه فقد الأمل فى موقف أمريكي منصف يعتبر تحولا مهما فى وجهات نظر بعض المؤثرين فى الراي العام الأمريكي..

هدسون ظل معارضا لنظام الحكم السابق ودعم وتحمس لحكومة قحت وحمدوك شخصيا ، وبدات الآن رؤيته تتغير كليا ، خاصة بعد شواهد تحالف حمدوك وقحت وتقدم مع قائد المليشيا حميدتى والدعم الأمريكي من خلال غض النظر عما يجرى من تدخلات خارجية جهيرة فى الشأن السوداني ، لم تعد المعايير والمواثيق هى مرتكزات المواقف المبدئية ، بل عناصر اخرى ومنها المال ، وفى جيوب البعض الكثير مما تنظر اليه أمريكا واخرين..

د.ابراهيم الصديق على

27 مايو 2024م