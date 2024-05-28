دول لاتملك ربع مساحة السودان أقامت أكثر من قاعدة عسكرية بحثاً عن مصالح شعبها

من مصادر لصيقة و وثيقة أكدت لي أن السودان سيوقع مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك على الاتفاق مع روسيا لإنشاء نقطة تزود في شاطئ البحر الأحمر..

وهذه الخطوة تعتبر ضربة معلم للدولة السودانيه بما فيه من مكاسب كبيرة عسكرية وأمنيه ودبلوماسيه..

هي خطوة ظل ينادي بها الشارع السوداني منذ بداية الحرب والسودان ظل يقاتل وحيداً بلا سند في أرض المعركة أو حليف في أضابير مجلس الأمن الدولي..

وهي ليست سابقه ولا بدعة وقد سبقتنا على ذلك دول كثيرة جداً لاتملك ربع مساحة السودان أقامت أكثر من قاعدة عسكرية بحثاً عن مصالح شعبها..

#ام_وضاح