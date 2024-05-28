أكد الشعب السوداني صاحب الصولة والجولة طوال الفترة الماضية بصموده وركوزه وتجاوزه حجم الخسارات والمرارات وجرائم المليشيا وإنتهاكاتها في حقه ومساندته لجيشه ودعمه له في معركة الكرامة أكد أنه شعب معلم وواعي أستطاع أن يفرز الكيمان ويصنف كوم الفرسان أبناء الوطن الذين يدافعون عنه وعن شرفه وكرامته وكوم شلة أديس الذين لايدركون خطورة موقفهم الذي سيدفعون ثمنه وقد أصبحوا كالجرب يفر منه الصحيح..

لا يدركون أنهم لن يجدوا صديقاً ولا جاراً يتقبلهم ولن يقبل أحد من شعبنا بمصاهراتهم لأنهم عار وفضيحة وسبة لكل من يقترب منهم..

إن الشعب السوداني حدد خياراته وحدد أهدافه بسحق المليشيا حتى أستسلامها أو تسليمها الروح مقدماً ملحمة من التضحية ونموذج من الثبات ودرس في الوعي بأصطفافه خلف قواته المسلحة وخلف قائدها الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد معركة الكرامة والوجود الذي لو أراد أن يخوض بنا البحر لخضناه..

#ام_وضاح