جماعة دار الندوة يتجمعون في أديس

بالأمس بدأت إجتماعات الجناح السياسي للمليشيا (قحت/تقدم -جماعة دار الندوة) ، أذيال (النيوليبراليزم) عملاء قوى الشر الإقليمية و الدولية ، برعاية (ا ل م ا س و ن ي ة) و دعم أعداء السودان و لحقت بهم جماعة (الحلو) و (عبد الواحد) اللتان تمثلان الجناح العسكري للحزب (العجوز) !! ، تحت ضيافة (أبرهة) قاتِلَ شعبه للتآمر و التخطيط للإجهاز على بلادنا و إكمال ما بدأته المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية من (قتل ، إبادة جماعية ، تطهير عرقي ، إغتصاب ، سرقة ، نهب ، تدمير البنية التحتية ، و غيرها من الجرائم و الإنتهاكات) !!

مهما تجمعتم و تآمرتم و خططتم و مهما أغدقت و أنفقت عليكم الإمارات من أموال فإن شعبنا و جيشه و قواته الأمنية و النظامية لكم بالمرصاد و سيرتد عليكم كيدكم و سهامكم و يتفرق جمعكم !!

نعلم أنه لا يجمع بين شتاتكم إلا هدفٌ واحد هو تدمير الدولة السودانية و تشريد و تهجير أهلها لتصبح أرضاً بلا سكان تبتلعها قوى الشر لتنهب ثرواتها و خيراتها !!

(لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ)

إن ما تسعون إليه لهو أمر بعيد المنال لن تقوَ عليه عزائمكم و دونه المهج و الأرواح !!

#جرِّبوا_كنتقدروا

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

حاج ماجد سوار