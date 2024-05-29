هل يستطيع حمدوك ورهطه انقاذ اللاجئين فى معسكر أولالا وكومر أو الحديث عنهم..

على بعد 3 كيلو مترات من مدينة غوندر باقليم امهرا باثيوبيا تم احتجاز 6080 لاجىء سوداني فى الغابة منذ اول مايو 2024م ، ومنع عنهم كل اسباب الحياة لاجبارهم للعودة إلى معسكر (أولالا ) و (كومر) ، بعد أن غادروه سيرا على الأقدام احتجاجا على سوء الأوضاع فى المعسكر وتدهور الحالة الصحية والبيئة وبعد التنبيه مرارا وتكرارا للظروف القاسية فى المعسكر بإقليم الأمهرا..

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على علم بما جرى ويجرى ، مع انها قللت من الارقام وقالت أنهم 1300 ، ولكنها لم تتحدث عن الضغوط التى مورست على اللاجئين وجهات اثيوبية RRS تهدد اللاجئين العودة أو إستخدام القوة وتصادر منهم كل شيء حتى المياه مع منع المنظمات الإنسانية والطوعية وحتى المتبرعين من القرى والمناطق المجاورة..

مطالب اللاجئين واضحة ، توفير الامن أو ترحيلهم إلى مكان آمن ، دون سلاح ومسببات القتل وتوفير خدمات صحية للاجئين ، فقد شهد اقليم الامهرا تجدد الاشتبكات مع جماعات متمردة وعصابات شفته واصبحت الحياة لا تحتمل..

الحكومة السودانية والسفارة هناك عليها مراجعة الاثيوبيين والوقوف على حال السودانيين هناك..

وكما سمحت الحكومة الأثيوبية لجماعة حمدوك عقد مؤتمرات وحديث بإسم اللاجئين نتوقع منهم زيارة هؤلاء وتضمينهم فى توصياتهم..

ابراهيم الصديق على