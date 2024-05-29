منتدى صلاح قلاديمة: الترتيب للاحتفال باليوبيل الماسي لرابطة سنار الأدبية

بمشاركة مجموعة متميزة من الأدباء والشعراء والإعلاميين والمهتمين في مجتمع سنار، نظّم منتدى صلاح قلاديمة الثقافي لتعزيز الحوار الثقافي والأدبي. شارك في هذا الحدث السيد/ مبارك الصادق، الرئيس السابق لرابطة سنار الأدبية، وذلك بالتعاون مع مكتب الثقافة والإعلام ووكالة الأنباء المحلية في سنار، وبحضور ممثل عن المدير التنفيذي للمحلية ورئيس الرابطة وعدد من الشخصيات البارزة والمبدعين والمهتمين.

في الاثناء تحدث الاستاذ/ مبارك الصادق مستعرضا تاريخ رابطة سنار الأدبية منذ انشاءها في عام (1925) مقدما شرحا مفصلا عن الإبداعات والمنتديات التي نظمتها والتي تناقش كل قضايا المجتمع وكانت الصحف اليومية ترصد هذه الأنشطة وتقوم بنشرها ، مشيرا لإصدار الرابطة لصحيفة (الزرقاء) التي انصهرت بها البوتقة الثقافية و وجدت رواج آنذاك بانتشارها في سنار و العاصمة الخرطوم و مدني وخارج السودان كما أعلن الاستاذ/ صلاح قلاديمة عن الترتيب للاحتفال باليوبيل الماسي لرابطة سنار الأدبية فيما أكد المتحدثون علي ضرورة الاهتمام بالرابطة وإنشاء مقر خاص بها .

سونا